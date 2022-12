Kako izbrati zimsko delovno jakno?

Pomembno se je zaščititi pred mrazom in mokroto. S tem ne zaščitite le svojega zdravja, ampak zagotovite varnost na delovnem mestu. Ko zimske temperature oslabijo imunski sistem vašega telesa, zaradi česar ste bolj dovzetni za prehlade in gripo, se je v hladnem zimskem vremenu potrebno zaščititi. S pravo zimsko delovno jakno ste zaščiteni pred vremenskimi vplivi, hkrati pa vam nudi funkcionalnost in udobje.

V nasprotju s sintetično izolacijo puh zagotavlja večjo toploto glede na svojo težo. Poleg tega je zelo stisljiv in trpežen ter ob ustrezni negi lahko zimska delovna bunda iz puha zdrži večno. Kljub temu pa morda ni najboljša izbira, če se soočate z dežjem ali snegom. Ko se puh zmoči, kar se običajno zgodi, se njegova izolativnost zmanjša, sušenje pa traja dlje kot pri sintetičnih materialih, ki ohranijo toploto, tudi če so premočeni. Prav tako zahteva posebno skrb pri čiščenju. Voda lahko poškoduje perje, ki sestavlja večino vrst izolacije iz puha. Sintetična izolacija je sicer cenejša od puha in lažja, vendar ni tako topla in vzdržljiva.

Pri izbiri delovnih oblačil upoštevajte videz in otip jakne ter materiale, iz katerih je izdelana. Pravi material bo povečal zaščito pred mehanskimi udarci, vlago in tekočinami, povečal trpežnost in po potrebi povečal vidljivost vidljivost z dodajanjem ali spreminjanjem odsevnikov, odsevnih trakov in barve.

Kakšno je idealno število žepov za zimsko delovno jakno?

Kadar delate na prostem v hladnih razmerah, se prepričajte, da ima vaša zimska delovna jakna več žepov, običajno dva spredaj in vsaj enega za pas z orodjem. V teh žepih lahko shranite najnujnejše stvari, kot so telefon, ključi, denarnica in orodje, tako da vam bodo takoj na voljo, če jih boste potrebovali.

Dolžina in oblika zadrge na zimski delovni jakni

V zelo hladnem vremenu je pomembno, da nosite jakno z visokim ovratnikom, ki se zapenja z zadrgo do konca. Tako boste med delom ohranili topel vrat in vam bo udobno tudi pri nizkih temperaturah.

Delovne jakne so izdelane z mislijo na obliko in funkcionalnost

Zunanja delovna jakna mora biti praktična za različne vrste delovnih mest in omogočati dovolj prostora, da delavčevo telo ni omejeno pri gibanju. Zaščititi mora tudi pred vdorom hladnega zraka na hrbtni strani, hkrati pa omogočati prosto gibanje na mestih, kjer je pri večini delovnih dejavnosti potrebno raztezanje ali upogibanje, na primer okoli ramen, pazduh in komolcev. Delovna oblačila so se iz okornih in grdih oblačil spremenila v elegantna oblačila, ki so hkrati modna in funkcionalna. Za ljudi na delovnem mestu je na voljo veliko stilov, tako da lahko vsakdo najde takega, ki mu je všeč!

Delovna oblačila za težko industrijo

Čeprav se zdi smiselno kupiti jakno iz trpežnega materiala, to ni vedno najvarnejša možnost. Ne glede na to, kakšna so vaša delovna oblačila, potrebujete popolno svobodo gibanja, kar pomeni brez okornih oblačil.

