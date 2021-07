Nekaj zabojev piva, več deset litrov vina, travarica, skiper in jadranje se lahko začne, vsaj tako si je jadranje predstavljal Aleksander Pozvek, vse dokler ni obiskal Jadralnega kluba Burja v Izoli. Najprej je bila teorija, pa priprava jadrnice in Aleksandrovi sošolci v šoli jadranja so se odpeljali. On pa je najprej nekaj minut zbiral pogum, potem pa... No, sami poglejte.

icon-expand