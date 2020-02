Kako izgleda poroka v Novi KBM?

Kredit do 30.000 EUR vama Nova KBM odobri v nekaj minutah, pri tem pa se izogneta odvečnemu čakanju, drobnemu tisku in skritim presenečenjem. Kredit NAPREJ je namreč brez skritih stroškov in stroškov odobritve, poleg tega pa je povsem brez nejasnosti - enostaven in razumljiv.