Kot napovedano, se je na Goriškem in v Vipavski dolini živo srebro povzpelo do 32 stopinj Celzija. In kljub temu, da naj bi takšne temperature že nakazovale prvi vročinski val, so domačini vročine že vajeni, še več, nekateri celo izkoriščajo njene prednosti. Kako?