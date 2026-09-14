Kako je 21-letnik sploh lahko razorožil policista?

Spomnimo: 21-letnik je v petek v Ljubljani sprva povzročil prometno nesrečo in z uničenim vozilom zbežal, policija ga je ustavila na gorenjski avtocesti. Šlo je za običajen prometni dogodek, je v petek dejal direktor ljubljanske policijske uprave. V tem trenutku je policist iz vozila vzel primerno sredstvo, da lahko sprocesira. V tem trenutku je prišlo do nepričakovanega in nenavadnega ... Se pravi, osumljenec je spremenil vedenje in očitno z nasilnim dejanjem napadel policista.

Tri dni po napadu, ko je 21-letnik razorožil policista, ga ustrelil in pobegnil s policijskim avtomobilom, ranjeni policist ostaja na zdravljenju. Njegove poškodbe so hude, a je stabilen.

Kaj točno se je dogajalo, policija ne razkriva, to bo namreč preverjala posebna komisija. Med drugim tudi – kako je 21-letnik policista sploh razorožil. Torej, ali je bila pištola v toku zaklenjena, ali je bila pripravljena za poteg in kakšen varnostni mehanizem je imel tok za pištolo.

Kot pripoveduje Igor Toplak, predsednik Sindikata policistov Slovenije, je napadalec zagrabil pištolo, skočil proti pištoli, potem sta se s policistom začela ruvati za tisto pištolo, na nek način je bila pištola kljub varnostnemu mehanizmu izvlečena.

Nekdanji poveljnik specialne enote Policije Srečko Krope pripoveduje: "Če se spomnimo še starih službenih torbic, ko so imeli policisti, da je bil samo en zatič, da se je lahko izvlekla pištola. To je v bistvu že passé oziroma že davna stvar davne preteklosti. Zdaj imajo toki za pištole različne varnostne mehanizme. Uniformirani policisti imajo navadno tiste s trojnim varnostnim mehanizmom, ki so vezani tudi na pritiske različnih gumbov in sprostitev posameznih zatičev." Kot dodaja, tisti, ki hoče izvleči policistu pištolo, prekleto dobro ve, katero pištolo ima policist v futroli. Toplak pa: "Gre za čisto naključje, tega napadalec ni mogel znati, so pač ti toki vseeno toliko zavarovani, da policistu nudijo največ, kar je možno, da se pištola ne odvzame."

A po nekaterih informacijah naj bi policist orožje pustil v vozilu, med postopkom pa osumljencu obrnil hrbet. Bil naj bi na službeni vezi in se je obrnil proč, da oseba ne bi poslušala. Kot pravi Krope: "Če se je obrnil drugače, kot je recimo rečeno varnostni trikotnik, potem bo moral seveda on to pojasniti." Sindikat pa poudarja, da sta policista v osnovi obravnavala prometno nesrečo z materialno škodo.