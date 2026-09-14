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Slovenija

Kako je 21-letnik sploh lahko razorožil policista?

Ljubljana , 14. 09. 2026 17.56 pred 21 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Manca Turk
Policijska intervencija na gorenjski avtocesti

21-letniku, ki je v petek policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim avtom, je preiskovalni sodnik odredil pripor. Sumijo ga kaznivih dejanj: preprečitve uradnega dejanja, odvzema vozila in poskusa umora. A kako je mogoče, da je osumljenec policista razorožil?

Tri dni po napadu, ko je 21-letnik razorožil policista, ga ustrelil in pobegnil s policijskim avtomobilom, ranjeni policist ostaja na zdravljenju. Njegove poškodbe so hude, a je stabilen.

Spomnimo: 21-letnik je v petek v Ljubljani sprva povzročil prometno nesrečo in z uničenim vozilom zbežal, policija ga je ustavila na gorenjski avtocesti. Šlo je za običajen prometni dogodek, je v petek dejal direktor ljubljanske policijske uprave. V tem trenutku je policist iz vozila vzel primerno sredstvo, da lahko sprocesira. V tem trenutku je prišlo do nepričakovanega in nenavadnega ... Se pravi, osumljenec je spremenil vedenje in očitno z nasilnim dejanjem napadel policista.

Policijska intervencija na gorenjski avtocesti
Policijska intervencija na gorenjski avtocesti
FOTO: Luka Kotnik

Kaj točno se je dogajalo, policija ne razkriva, to bo namreč preverjala posebna komisija. Med drugim tudi – kako je 21-letnik policista sploh razorožil. Torej, ali je bila pištola v toku zaklenjena, ali je bila pripravljena za poteg in kakšen varnostni mehanizem je imel tok za pištolo.

Kot pripoveduje Igor Toplak, predsednik Sindikata policistov Slovenije, je napadalec zagrabil pištolo, skočil proti pištoli, potem sta se s policistom začela ruvati za tisto pištolo, na nek način je bila pištola kljub varnostnemu mehanizmu izvlečena.

Nekdanji poveljnik specialne enote Policije Srečko Krope pripoveduje: "Če se spomnimo še starih službenih torbic, ko so imeli policisti, da je bil samo en zatič, da se je lahko izvlekla pištola. To je v bistvu že passé oziroma že davna stvar davne preteklosti. Zdaj imajo toki za pištole različne varnostne mehanizme. Uniformirani policisti imajo navadno tiste s trojnim varnostnim mehanizmom, ki so vezani tudi na pritiske različnih gumbov in sprostitev posameznih zatičev." Kot dodaja, tisti, ki hoče izvleči policistu pištolo, prekleto dobro ve, katero pištolo ima policist v futroli. Toplak pa: "Gre za čisto naključje, tega napadalec ni mogel znati, so pač ti toki vseeno toliko zavarovani, da policistu nudijo največ, kar je možno, da se pištola ne odvzame."

A po nekaterih informacijah naj bi policist orožje pustil v vozilu, med postopkom pa osumljencu obrnil hrbet. Bil naj bi na službeni vezi in se je obrnil proč, da oseba ne bi poslušala. Kot pravi Krope: "Če se je obrnil drugače, kot je recimo rečeno varnostni trikotnik, potem bo moral seveda on to pojasniti." Sindikat pa poudarja, da sta policista v osnovi obravnavala prometno nesrečo z materialno škodo.

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
14. 09. 2026 20.45
ko je meni policistka obrnila hrbet, je za mano stal policist
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0 0
biggbrader
14. 09. 2026 20.44
Amaterji.
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+1
1 0
galyo77
14. 09. 2026 20.43
Že v štartu bi ga moral obravnavati kot potencialno nevarno osebo, glede na to, da se je vozil po avtocesti s sesutim avtom in dvignjeno havbo. Normalni državljani tega pač ne počnemo. Bi pa bil v ZDA za takole početje prerešetan oz. obsojen na ene 30 let ...
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+1
1 0
JanezIvanJanša
14. 09. 2026 20.42
Če bi bil "neslovenc" bi že prvi dan vedli ime očeta matere sestre učitelja itn...
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0 0
Slavko BabIč
14. 09. 2026 20.39
V nedeljo so se dobili v cerkvi v Srednji vasi v Bohinju v cerkvi svetega Marina pri maši na praznik svetega Mihaela: pomožni škof Jamnik, precednik DZ Stević in notranji minister, kup višjih policjotov, to nas bi lahko zaskrbelo, kaj se gredo???? V 3mesecih pa dvakrat ukradejo policistom v akciji pištoli.
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+1
1 0
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