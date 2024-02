Kako je družina Klemna Žiberta prišla do prestižnega stanovanja?

Stranki Gibanje svoboda in Socialni demokrati sta v sredo vsaj za silo zakrpali načeto zaupanje in vztrajata kot koalicijski partnerici. A dileme glede družinskih nepremičnin in zasebnih kreditov, ki so se kot kolateralna zgodba pojavili v aferi sodna stavba, ostajajo. Kako je družina glavnega tajnika SD Klemna Žiberta, edinega, ki je v zgodbi doslej prevzel politično odgovornost in nepreklicno odstopil, prišla do luksuznega stanovanja v prestižni ljubljanski soseski Schellenburg? In kako so pri tem po ugodni obrestni meri najeli več kot milijonski kredit pri najmanjši slovenski banki LON? Poslovanje in kreditiranje omenjene hranilnice so lani pod drobnogled vzeli tudi na Banki Slovenije.