Hojs s pomočjo političnih prijateljev do parcele na Obali po polovični ceni

Notranji minister Aleš Hojs, ki se zaradi več spornih potez in odločitev sooča z interpelacijo v Državnem zboru, je očitno eden od tistih ljudi, ki imajo vplivne zaveznike, sodelavce in znance. Hojs je namreč preko svojih političnih zvez prišel do večje premoženjske koristi, hkrati pa obstaja sum, da si je le-to pridobil z oškodovanjem javnega dobrega. Gre za parcelo na Obali, ki jo je dobil po nenavadno nizki ceni, občina pa jo je sklenila tudi komunalno opremiti. Na lokaciji, kjer prebivalci pravijo, da na kanalizacijo čakajo že desetletja.

Sumljivo navezo notranjega ministra Aleša Hojsa, nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, njegovega svetovalcaRadivoja Andjelkovića ter ruskega poslovneža Marata Idrisova razkriva današnja Mladina. Leta 2017 je koprska občina, takrat še pod vodstvom Popoviča, sklenila prodati večjo gradbeno parcelo v kraju Kolomban. Kot navaja časnik, se je občina odločila za prodajo večjega, domnevno neopremljenega kosa zemljišča, do katerega ni bil mogoč normalen dostop z avtomobilom. Gre za 3894 kvadratnih metrov gradbene parcele. Dražbe aprila 2017 pa se je udeležil le en kupec – Rus Marat Idrisov, lastnik podjetja Rjeckon. Ta je parcelo kupil po izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV oziroma za 67,5 evra za kvadratni meter. Na dražbi so sodelovali člani komisije, ki so na tak ali drugačen način politično povezani z nekdanjim koprskim županom. Med drugim tudi Georgi Bangiev, ki ga je vlada maja letos imenovala za v. d. generalnega direktorja direktorata za prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor.

Omenjeni Idrisov je sicer znanec Popovičevega svetovalca za infrastrukturo Radivoja Andjelkovića, ki je Rusu "prijateljsko pomagal" pri nakupu parcele, piše časnik. V času, ko je Idrisov od občine kupil parcelo z lepim pogledom na morje, ta še ni imela urejenega dostopa in kanalizacije. Nato pa je očitno z urejanjem pohitela občina in napovedala gradnjo kanalizacijskega omrežja in manjkajoče komunalne opreme na območju aglomeracij Bertoki, Škofije in Hrvatini. Gre za dogodek, ki so ga prebivalci na območju čakali že vrsto let. Prav infrastrukturna neurejenost območja je bila verjetno tudi razlog, da ob dražbi, razen Rusa, ni bilo interesentov. Idrisov je nato namesto zemljišča za cesto, ki jo je občina gradila po sredini prodane parcele, v zameno dobil še preostale parcele in z njimi povečal funkcionalnost zemljišča. Tega je nato sklenil prodati po kosih štirim izbranim kupcem. Idrisov se nato po pisanju Mladine ni odločil za objavo oglasa, 3894 kvadratnih metrov veliko parcelo je razdelil na več manjših in jo ponudil izbrancem. Da je za parcelo izvedel prek prijateljev, je povedal eden od kupcev, Peter Dovšak, nekdanji predstojnik Očesne klinike v Ljubljani. Ta je kupil parcelo s 1438 kvadratnimi metri.

Drugi kupec je bil Andjelković, ki je parcelo (685 kvadratnih metrov) kupil za svojega sina. Popovičev nekdanji svetovalec je nato, da bi, kot pravi, pomagal občini prodati zemljišče, poklical prijatelje, med njimi tudi Hojsa, in jih pozval k odkupu. Tretji kupec je bil župan Popovič, ki je kupil 851 kvadratnih metrov veliko parcelo. Ta je sedaj vpisana na ime njegove žene Eve Popovič. Nihče izmed omenjenih časniku ni želel izdati, po kakšni ceni je kupil zemljišče.

Četrto parcelo pa je odkupil Aleš Hojs. Koliko so zanjo odšteli notranji minister in vsi ostali kupci, na geodetski upravi (Gurs) ne vedo, čeprav bi jim v skladu z zakonom o vrednotenju nepremičnin podjetje, ki parcelo prodaja, to moralo sporočiti. Kot kaže, je prodajalec storil prekršek, ko je posel skušal prikriti. Vseeno pa so se pri Mladini dokopali do kupoprodajne pogodbe in ugotovili, da je Idrisov 8. junija lani parcelo prodal po 86 evrov za kvadratni meter (brez DDV). Gre namreč za izjemno ugodno ceno in ne "normalno", kot je zagotavljal Andjelković. Cene v Kolombanu so za "normalne" kupce precej višje. 15. januarja je bilo prodano nezazidljivo kmetijsko zemljišče, v velikosti 110 kvadratnih metrov po ceni 250 evrov za kvadratni meter (brez DDV). Prav tako v začetku leta je nekdo kupil 31 kvadratnih metrov zemljišča ob cesti po ceni 120 evrov za kvadratni meter. Še en kupec je septembra lani kupil 594 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo, približno 300 metrov južno od Hojsove. Kvadratni meter je kupil po ceni 135 evrov.