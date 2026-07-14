Kako je lahko ropar v gozdu razorožil dva policista?

V Sloveniji odmeva ena največjih policijskih intervencij zadnjih let, ki se je čez vikend odvijala na območju Bele krajine, kjer je hrvaški državljan med drugim oborožen oropal črpalko, ukradel vozilo, ugrabil človeka na koncu pa končal mrtev. Kako torej minister ocenjuje skoraj 24-urno posredovanje in kako je mogoče, da je storilec razorožil kar dva policista?

Minister je zavrnil očitke, da policista, ki ju je osumljenec med sobotno policijsko akcijo razorožil v gozdu, ne bi bila dovolj usposobljena. "Poudariti moram, da je policija dokazala, da je tudi v najtežjih razmerah sposobna opraviti svoje naloge, kljub temu da je kadrovsko podhranjena in nima zadostne opreme," je dejal.

Po njegovih besedah je bil osumljenec izredno nevaren, zelo hitro se je gibal in je očitno obvladal določene taktike. Policiste je napadel s strelnim orožjem.

"Glede na to, da je s strelnim orožjem streljal z razdalje nekaj metrov, sem prepričan, da sta policista v danih okoliščinah ravnala pravilno. Če bi ravnala drugače, bi se danes verjetno pogovarjali o tem, da bi izgubili kakšnega policista," je poudaril minister.