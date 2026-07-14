Kako je lahko ropar v gozdu razorožil dva policista?

V Sloveniji odmeva ena največjih policijskih intervencij zadnjih let, ki se je čez vikend odvijala na območju Bele krajine, kjer je hrvaški državljan med drugim oborožen oropal črpalko, ukradel vozilo, ugrabil človeka na koncu pa končal mrtev. Kako torej minister ocenjuje skoraj 24-urno posredovanje in kako je mogoče, da je storilec razorožil kar dva policista?
Minister je zavrnil očitke, da policista, ki ju je osumljenec med sobotno policijsko akcijo razorožil v gozdu, ne bi bila dovolj usposobljena. "Poudariti moram, da je policija dokazala, da je tudi v najtežjih razmerah sposobna opraviti svoje naloge, kljub temu da je kadrovsko podhranjena in nima zadostne opreme," je dejal.
Po njegovih besedah je bil osumljenec izredno nevaren, zelo hitro se je gibal in je očitno obvladal določene taktike. Policiste je napadel s strelnim orožjem.
"Glede na to, da je s strelnim orožjem streljal z razdalje nekaj metrov, sem prepričan, da sta policista v danih okoliščinah ravnala pravilno. Če bi ravnala drugače, bi se danes verjetno pogovarjali o tem, da bi izgubili kakšnega policista," je poudaril minister.
Matoz je dejal, da je bil v soboto tudi sam v Novem mestu, kjer je spremljal potek akcije, po njenem zaključku pa se je policistom osebno zahvalil. "Bil sem zelo vesel, da so se vsi zdravi vrnili domov," je dejal.
Po njegovem mnenju je akcija pokazala, da je policija razmere obvladala, hkrati pa razkrila tudi njene kadrovske omejitve. "V akciji je sodelovalo več kot 160 policistov. Pokazalo se je, da bi lahko ob daljšem trajanju akcije imeli kadrovske težave, saj je policija kadrovsko podhranjena," je dejal.
Ob tem je izpostavil tudi predanost policistov. "Ne glede na plače policistov, ki so po mojem mnenju daleč pod tistim, kar bi morale biti, so svoje naloge zaradi svoje zavesti in pripadnosti opravili zelo profesionalno in dobro," je povedal.
Minister je potrdil tudi, da si je osumljenec po zadnjih ugotovitvah sodil sam.
'Zagotavljam, da je varnost zagotovljena'
Na vprašanje o varnosti prebivalcev Bele krajine, Dolenjske in Kočevskega po sobotnem dogodku in ponedeljkovem napadu na policista v Kočevju je odgovoril, da je varnost zagotovljena. "Sam zagotavljam, da je varnost zagotovljena. Policisti s svojimi razpoložljivimi silami, ki jih je premalo, zagotavljajo varnost," je dejal.
Ob tem pa je znova opozoril na vlogo pravosodnega sistema. "Vse je odvisno tudi od tega, kako bo pravosodni sistem učinkovito in hitro reagiral na takšne dogodke. Če ne bo, bo nasilje še bolj eskaliralo," je opozoril.
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