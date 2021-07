Kako je leteti z največjo zračno ladjo na svetu?

75-metrska zračna ladja Goodyear Blimp, ki doseže maksimalno hitrost 125 kilometrov na uro, je v sklopu svoje evropske turneje obiskala tudi Slovenijo. Na nebu smo jo lahko uzrli že prejšnji teden, ko je 300 metrov nad tlemi preletela Slovenijo, ta teden pa se je vrnila iz Milana in med drugim izvajala panoramske polete nad Bledom. Kako je leteti s cepelinom, edinim poltogim zračnim plovilom, ki se lahko zavrti okoli svoje osi, sta nam predstavila pilot in pilotka goodyear blimpa, ki je sicer prva ženska voznica tega zračnega plovila na svetu. Za njo se je pilotiranja cepelina lotila zgolj še ena ženska.

Goodyear Blimp je sicer zračna ladja Zeppelin NT LZ N07-101. Zunanji ovoj plovila je narejen iz enakega materiala kot napihljiva vzmetnica ali napihljiva igrala za otroke, za njegovo trebušasto obliko pa poskrbi notranji tlak helija. V notranjosti cepelina se nahaja še dodatna poltrda struktura, sestavljena iz aluminijastega okvirja in ogljikovih vlaken, na katero so pritrjeni trije 4-valjni motorji. Ti zagotavljajo natančno krmiljenje ter omogočajo, da zračna ladja lebdi na mestu in vzleti ter pristane navpično, tako kot helikopter. Pilotska in potniška kabina, ki se ji reče gondola, je narejena iz ogljikovih vlaken in visi blizu sprednjega dela ovoja. Potniki vanjo vstopajo po lahkih aluminijastih stopnicah, ki jih pod zadnja vrata pritrdi član zemeljske posadke, so nam podrobnosti razložili v Goodyearju Slovenija.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Preden smo se povzpeli po stopnicah in se odpravili na panoramski polet, nam je pilotka, inštruktorica in izpraševalka letenja Katharine Board, ki je britanskega rodu, a živi ob Bodenskem jezeru v Nemčiji, razložila, da moramo vstopiti posamično – na stopnicah je lahko stala le ena oseba naenkrat. Tudi izmenjava potnikov poteka po pravilu. Najprej dva izstopita, nato dva vstopita in zopet dva izstopita … dokler se ne izmenjajo vsi. Na plovilu je treba namreč ves čas vzdrževati ravnotežje. "Če bi vas več poskakalo iz cepelina, bi se plovilo dvignilo v zrak," je opozorila Boardova.

icon-expand Pilota Fritz Gunether in Katharine Board sta zračne ladje upravljala v severni Ameriki, Aziji in Evropi, Fritz Gunether pa tudi v Afriki. FOTO: Luka Kotnik

V dolžino meri skoraj tri četrtine dolžine nogometnega igrišča Model cepelina, s katerim smo leteli, je največje poltogo zračno plovilo na svetu. V dolžino meri skoraj tri četrtine dolžine nogometnega igrišča – 75 metrov – v širino 19,5 metra, v višino pa skoraj 18 metrov. Poganjajo ga trije motorji, vsak z 200 konjskimi močmi, ki omogočajo hitrost do 125 kilometrov na uro. "Tako hitro leti v višjih legah, sicer pa je njegova običajna hitrost od 60 do 70 kilometrov na uro," je pojasnila Boardova in dodala, da bomo tudi mi leteli s hitrostjo 60 kilometrov na uro. Morda se sliši malo, a omenjena hitrost dobi drugo dimenzijo, ko med letom pogledaš skozi odprto okno. Na cepelinu je namreč dovoljeno, da po vzletu, ko si na določeni višini in če razmere to dovoljujejo, odpreš okno in se razgledaš ali fotografiraš. "Pazite na svoje telefone, kamere in fotoaparate, da vam jih ne bo odneslo. Ponje se namreč ne bomo vrnili," se je zasmejala Boardova. In res smo morali krepko držati mobilne telefone, če smo želel ohraniti mirno roko pri fotografiranju z odprtega okna. Naš let je bil sicer miren – podoben je bil sedenju v dnevni sobi. Tudi hrup ni bil moteč oziroma manjši, kot bi človek pričakoval, da bo pri odprtem oknu. Verjetno bi bilo kaj drugače, če bi nas 'preganjali' močnejši vetrovi.

icon-expand Katharine Board nam je pokazala, kako delujejo krmila, krmilniki in nadzorna plošča. FOTO: Luka Kotnik

Posebnost cepelina je, da se lahko na mestu obrne okoli lastne osi. Brez težav lahko leti na višini 3.000 metrov, lebdi nad določeno točko in preleti 1.000 kilometrov. Prav zaradi velikega dosega in majhnega hrupa – denimo v primerjavi s helikopterji – je odličen za zračne posnetke na večjih športnih in drugih dogodkih, so nam še z nekaj podatki postregli v Goodyearju Slovenija.

icon-expand Pogled iz goodyear blimpa. FOTO: Maja Korošec

Katharine Board pa nam je, potem ko smo se vkrcali na zračno ladjo, v kateri je prostora za dva pilota in od 12 do 14 potnikov, pokazala, kako delujejo krmila, krmilniki in nadzorna plošča. "Tukaj zgoraj je ves nadzor nad gorivom – helijem. Vse gorivo se nahaja znotraj cepelina. In pri tem je dobro, da helij ne gori. Vse, kar je v plovilu, torej ne more zagoreti. Imamo zares veliko varnostnih sistemov. V bistvu mislim, da je cepelin najvarnejše zračno plovilo. Če se en motor ustavi, lahko pristanemo z ostalima dvema. Če se pokvarita dva, potrebujemo malo več koncentracije, a vseeno lahko pristanemo samo z enim. Če odpovejo vsi trije motorji in ne moremo pristati, lahko plovilo uporabimo, da z njim letimo kot z balonom. Helij moramo spustiti ven, da cepelin postane težji, nato odstranimo balastno vodo, da postane lažji," je razložila pilotka. Z goodyear blimpom je sicer nepretrgoma mogoče leti okoli 22 ur. Najdlje, brez vmesnega postanka, pa je Boardova letela 24 ur, ko so plovilo testirali in imeli ugoden veter.

icon-expand Glavni pilot, inštruktor in višji izpraševalec letenja Fritz Gunether, ki živi ob Bodenskem jezeru v Nemčiji, je v svetu zračnih ladij 31 let. Z njimi je začel leteti pri 27 letih. FOTO: Luka Kotnik

Glavni pilot Fritz Gunether je potrdil, da so cepelini zares varna plovila. Nikoli se mu še ni zgodilo, čeprav je tudi testni pilot, da bi mu med letom odpovedali vsi trije motorji. Če se pokvari zgolj eden, pa ne bomo niti opazili, je zagotovil. "Leteli smo za vlado, ni pomembno, kje. Edinim so nam dovolili leteti 150 metrov nad mesti. Policijskemu, vojaškemu in mornariškemu helikopterju tega niso dovolili, saj so varnostni sistemi zračne ladje boljši," je opisal primer.

icon-expand Cepelin lahko leti na višini 3.000 metrov, lebdi nad določeno točko in preleti 1.000 kilometrov. FOTO: Luka Kotnik

Vzletanje in pristajanje preprosto, a ne vedno Čeprav je goodyear blimp velik, je vzletanje in pristajanje z njim običajno preprosto. Za slednje so na tleh potrebni samo trije člani osebja. Ko cepelin pristaja, glavni v zemeljski posadki v zrak pridrži majhen indikator smeri vetra, ki pilotu omogoči končno preverjanje smeri vetra ob pristanku. Zračno plovilo vedno pristane v smeri proti vetru, so pojasnili v Goodyearju Slovenija. A Katherine Board nam je pojasnila, da je lahko pristajanje tudi težavno. "Cepelin je nekaj med med helikopterjem in ladjo. Za pristajanje imaš več krmilnih površin, ki jih moraš ves čas uporabljati. In z zračnim plovilom se leti po občutku. V velikih letalih denimo letiš po določenih procedurah. Tukaj pa ni tako, saj vedno letiš s pomočjo vetra in moraš imeti zares dober občutek. Pristajanje v močnem vetru je čisto drugačno, kot če vetra sploh ni," je razložila in dodala, da se lahko veter med letom tako spremeni, tako da se je treba temu prilagoditi in pristati na drugem mestu. "Da, če želiš dobro pristajati s cepelinom, potrebuješ veliko znanja in izkušenj," je še poudarila Boardova, ki je morala za to, da je postala pilotka cepelina, najprej dobiti licenco za komercialne lete in nabrati tisoč ur izkušenj v zraku. Kot je pojasnila, je trajalo več kot eno leto, da je izpolnila vse pogoje in končala usposabljanje.

icon-expand Cepelin lahko leti na višini 3.000 metrov, njegova optimalna višina za letenje pa je 300 metrov nad terenom, kar je malce nižje od vrha Eifflovega stolpa. FOTO: Goodyear

Boardova je pilotka zračne ladje postala "pomotoma" Zanimalo nas je, zakaj je Boardovi letenje s cepelinom tako zanimivo, zakaj se je odločila, da postane ravno pilotka cepelina. "Pomotoma," je izstrelila kot iz topa in se zasmejala. Leteti je začela pri 19 letih. Takoj, ko je sedla v letalo, si je rekla, da želi postati pilotka. "Nisem pa želela postati letalska pilotka, ker se mi je to zdelo malce dolgočasno. Bila sem na pravem mestu ob pravem času. Delala sem za podjetje, ki je imelo tudi manjše zračne ladje. Vedeli so, da sem navdušena nad letenjem, in vprašali so me, ali sem razmišljala, da bi jo vozila. Odgovorila sem: 'Hm, kaj je to zračna ladja?'" je v smehu pripovedovala Boardova, kako se je začela njena zračna kariera.

icon-expand FOTO: Goodyear icon-chevron-left icon-chevron-right

Potem je poskusila. In ker so v podjetju z manjšimi zračnimi plovili nenehno letali – vsak teden so potovali v drugo mesto – si je rekla, da bi to počela leto ali dve, preden začne "resno življenje", saj bi bilo zanimivo. "No, ampak to je bilo pred 22 leti," se je zopet zasmejala, ko se je spomnila, da takrat niti pomislila ni, da bo tako dolgo ostala v cepelinskih vodah. "Kaj je torej tako posebnega? Nič takega ni. S cepelini vozimo potnike, potujemo za Goodyear, obiskujemo prireditve in športne dogodke, opravljamo znanstvene misije. Nikoli ni dolgočasno. In četudi ponavljamo lete denimo tukaj ali kje drugje – potniki želijo biti tukaj, na zračni ladji. Ni jim treba, ampak želijo biti. In videti vse, kako so srečni, videti reakcije ljudi, ki prvič letijo s cepelinom ... Dvigne se tirazpoloženje, ko vsak dan vidiš ljudi srečne," se je sogovornica ob koncu pogovora predala čustvom.

icon-expand FOTO: Goodyear icon-chevron-left icon-chevron-right

Zakaj je cepelin obiskal našo državo? Kot so nam pojasnili predstavniki iz Goodyearja Slovenija, se je goodyear blimp lani prvič po letu 2012 vrnil v Evropo. Tako je podjetje proslavilo svojo vrnitev v svet evropskega motošporta, v sklopu katerega cepelin zagotavlja zračno pokritost dirk za eno izmed športnih televizij.