Mama otroka z redko boleznijo sprožila korenite spremembe

Dva meseca po rojstvu sta starša zdaj že 13-letnega Urbana začela opažati, da nekaj ni v redu. "Najprej sem opazila, da ni bilo očesnega kontakta, da je bil zelo asimetričen, potem se je pa vedno bolj kazalo, tudi motorika se ni razvijala tako, kot bi se morala," je pojasnila Erika Stariha, Urbanova mama in predsednica evropske funacije SATB2.

Za družino je sledilo težko obdobje negotovosti, pogrešala sta tudi močno psihološko podporo. Da so prišli do pravilne diagnoze je trajalo sedem let. "Možne diagnoze so bile zelo dramatične. Od tega, da ne bo preživel, do tega, da bo zelo progresivna bolezen," pravi mama.

Genetsko testiranje je pokazalo spremembo v genu SATB2, ki ima pomembno vlogo pri razvoju možganov in kosti. Sindrom lahko povzroča težave v duševnem razvoju, govoru in vedenju, pri nekaterih tudi epilepsijo, zmanjšano kostno gostoto ter nepravilnosti pri razvoju zob. "Ima težko motnjo v duševnem razvoju, vedenjske težave. Ponoči se velikokrat zbuja," opisuje Urbanova mama.

13-letnik je sicer zelo radoveden. Naučil se je voziti kolo, plavati in smučati, zelo rad pomaga pri hišnih opravilih. Potrebuje pa stalen nadzor in pomoč odraslega. Komunicira s pomočjo gest, uporablja pa tudi komunikator.

Urban je bil pred leti prvi primer v Sloveniji s to boleznijo, zdaj pa se s tem pri nas borijo še štiri družine. Bolezen se pojavi pri približno enem na 30 tisoč otrok. Zdravila ni, so le simptomatska, tudi zdravniki to bolezen še odkrivajo.

"Mislimo, da je nekaj otrok še nediagnosticiranih ali pa nekaj bolnikov, ki živi s to boleznijo," pravi Damjan Osredkar, predstojnik KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo.