Nova pravila za delo ob visokih temperaturah

Ljubljana, 14. 08. 2025 18.42 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Denis Malačič , Danica Jovanović
Kdaj bo vročina popustila in kdaj sledi težko pričakovana osvežitev? Na ministrstvu za delo so prav zaradi vedno pogostejših vročinskih valov sredi julija pripravili spremembe pravilnika, ki so nujne za ohranitev zdravja delavcev. Dela na prostem se po novem lahko izvajajo le pod pogojem, da imajo zaposleni na vsaki dve do tri ure zagotovljene najmanj 15-minutne prekinitve dela in brezplačne brezalkoholne napitke.

  Delo na vročini
    Iz SVETA: Delo na vročini
  Vročina ne popušča
    Iz SVETA: Vročina ne popušča
vreme temperature vročina
Živo srebro na termometrih tudi danes 'v nebo', kakšen pa bo podaljšani konec tedna?

Zadušljiva vročina, na Hrvaškem marsikje 40 stopinj: 'Kot v pečici'

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

zdravapamet1
20. 08. 2025 16.45
Zdaj so jim pa res olajšali delo🤷da vseeno 3 ure delajo na soncu....namesto da bi uvedli nočno delo....aja nočni dodatek pa je preveč??
