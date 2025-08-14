Svet
Nova pravila za delo ob visokih temperaturah
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Kdaj bo vročina popustila in kdaj sledi težko pričakovana osvežitev? Na ministrstvu za delo so prav zaradi vedno pogostejših vročinskih valov sredi julija pripravili spremembe pravilnika, ki so nujne za ohranitev zdravja delavcev. Dela na prostem se po novem lahko izvajajo le pod pogojem, da imajo zaposleni na vsaki dve do tri ure zagotovljene najmanj 15-minutne prekinitve dela in brezplačne brezalkoholne napitke.
