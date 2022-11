Kako je Nuklearna elektrarna Krško pripravljena na nesrečo?

Na vaji za pripravljenost ob morebitni nesreči v nuklearni elektrarni Krško je sodelovalo več kot petdeset udeležencev, ki so si porazdelili naloge glede na večstopenjski potek scenarija. V praksi se lahko zaplete zaradi nepredvidljivega dogodka v jedrski elektrarni, ki se lahko razvije tudi do evakuacije ljudi v bližini. Zato so se na Igu zbrali predstavniki krške nuklearke, občinska in regijska sestava, poveljnik civilne zaščite, pa tudi Ukom in številna ministrstva.