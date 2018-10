Kako je peščica ugrabila Sindikat železničarjev Slovenije

Nadalje so bili očitki vodstvu le vrh ledene gore, da se sindikat ukvarja z vsem ostalim, razen z osnovnim poslanstvom, ki naj bi ga opravljal sindikat, saj v zapisniku vidimo očitke, da so se "vlagale tožbe in porabljala sindikalna sredstva sindikatov brez sklepov organov in brez vedenja večine članov."

Iz zapisnika je razvidno, da se je SŽS ukvarjal s precejšnim osipom članstva, saj jih je zapustilo več kot 600 članov, kar predstavlja 25 odstotkov vseh včlanjenih. Kljub ogromnemu osipu nihče ni prevzemal odgovornosti ali predstavil poročila o osipu, razen groženj ni bilo proaktivnih ukrepov za pomiritev sindikalnih enot, ki so želele zapustiti sindikat. Takrat vodilni so za vse krivili zunanje krivce in niso prevzeli nikakršne odgovornosti. Eden večjih očitkov je bila slabo izvedena stavka, katere člani sploh niso podpirali in je dosegla ravno nasprotni učinek.

Sindikat preko društev želel kanalizirati denar

Eden večjih in potencialno še bolj spornih sumov, ki so očitani vodstvu, je sum na kanaliziranje denarja preko društev, ki jih sindikat sploh ne bi smel ustanavljati, saj je dejstvo, "da sindikat nastopa kot ustanovitelj in sedež več športnih in kulturnih društev v nasprotju s pristojnostmi sindikata". Zato je obstajal sum, da se je preko teh društev želel kanalizirati denar in porabljati sredstva, zbrana iz sindikalnih članarin. "Poraba tega denarja in tudi drugih donacij je netransparentna in nenamenska, za kar sta odgovorna podpisnika računov." Podpisnikom med drugim očitajo nenamenske donacije in "različne solidarnostne pomoči enim in istim osebam, ki gredo v druge namene." Albertu Pavličuočitajo avtokratsko vodenje in to, da večino informacij zadržuje zase oziroma za manjšo skupino ljudi, ki so v praksi edini, ki karkoli izvedo glede ključnih odločitev in pogodb, in da se seje izvajajo zgolj korespondenčno.

Albert Pavlič in člani ekipe okrog njega so se očitno zavedali, da bo seja sveta za njih težavna in so na predhodni korespondenčni seji razrešili predsednika SE, ki naj bi želel glasovati v nasprotju z njihovimi prepričanji.

Metanje polen, da bi se obdržali na položajih

Če smo že videli, da so želeli z razrešitvijo predsednika SE vplivati na sklepčnost in efektivnost sveta, so želeli trije nekdanji vodilni sindikata tudi rušiti samo sejo, ki je potekala dvakrat, 24. 9. in 17. 10. 2018. Na seji v septembru, ki je potekala med 10.00 in 12.30, so se udeleženi večinoma prepirali in komaj potrdili zapisnik. Več članov je od Alberta Pavliča, Franca Zupancain Benjamina Ornikazahtevalo, da odstopijo s svojih funkcij, kar samovoljno niso storili, saj se niso strinjali z očitki. Franc Zupanc, ki je poleg položaja predsednika SŽS prevzel po zamenjavi predsednika SE tudi to funkcijo, je nato sejo prekinil in ni predlagal ali potrdil novega datuma. Naslednjih 10 dni je Franc Zupancoviral in ignoriral vse pozive za novo sejo in je bil v določitev novega datuma "prisiljen", ko je nov termin seje postavila skupina sedmih podpisnikov v skladu s poslovnikom SŽS. Nova seja je bila določena za 5. 10., a so nekdanji vodilni z obstrukcijo seje poskrbeli, da ta ni bila sklepčna.

17. 10. 2018 se je seja nadaljevala in že v začetku je Franc Zupanc, ki ga je dopolnil Albert Pavlič, oporekal določenim članom, ki so prišli na sejo. Dvomila sta v legitimnost njihovih mandatov. Po prerekanju je Svet SŽS potrdil, da so bili sklepčni, saj so v skladu s poslovnikom SŽS imeli potrebno večino. Začetek konca nekdanjega vodstva je bil tako potrjen.