Kako je plesati, igrati pikado, odklepati vrata in voziti avto pijan?

Da enostavne aktivnosti lahko postanejo pravi podvig, lahko hitro ugotovite, če si nadanete 'pijana očala' v sobi izzivov Aftertaxi v Ljubljani. Zabavna preizkušnja je projekt združenja DrogArt, s katerim želijo osveščati ljudi o negativnih vplivih alkohola na sposobnost vožnje. Poleg tega delijo brezplačne kupone za taksi tistim, ki pijejo, da jim zagotovijo varno pot domov.

FOTO: Damjan Žibert

Se vam zdi težko od blizu metati na koš, zadeti tarčo pikada ali igrati badmiton? Kaj pa plesati, zlagati kozarce, rezati torto? Pod vplivom alkohola sta lahko tudi hoja naravnost ali odklepanje vrat težavno opravilo, želijo sporočiti v Združenju DrogArt. Zato so v sobi izzivov, ki so jo poimenovali Aftertaxi, pripravili 12 nalog, ki se treznemu človeku zdijo povsem enostavne, vendar jih 'pijana očala', ki simulirajo različne stopnje opitosti, občutno zapletejo."S temi očali so naše senzorične in motorične sposobnosti zelo okrnjene. Že sama hoja po ravni črti predstavlja ljudem velik izziv – zanaša jih, težko locirajo pozicijo ciljne točke," je pojasnila Tanja Rudolf Čenčičiz Združenja DrogArt in dodala, da so izzivi mišljeni kot 'zabavni', saj je njihov cilj, da bi se ljudje imeli dobro in bi skozi doživetje zaznali resno sporočilo, kako nevarno je piti in voziti.

S 'pijanimi očali' se lahko prepričamo, kako ohromljene so naše motorične in senzorične sposobnosti, ko smo pijani. FOTO: Damjan Žibert

Soba izzivov je bila odprta tudi prejšnji teden v Mariboru."Ljudje so bili zelo presenečeni, kako ohromljeni so bili in kako slab občutek za globino so imeli. Da so zaznali razdaljo do predmetov, so si morali pomagati z rokami – tipali so okoli sebe, ker se jim je zdelo, da so predmeti bolj oddaljeni, kot so dejansko bili," je poudarila Rudolf Čenčičeva. In to se dogaja tudi, ko je človek zares pijan. Motorične in senzorne sposobnosti se občutno poslabšajo – težko je obdržati ravnotežje in oceniti razdaljo do predmetov. Predmete, ki so blizu, vidimo bolj daleč. "Rdeča luč je ena izmed barv, ki jo slabše zaznavamo. In to so vse resne okoliščine, ki lahko v prometu pripeljejo do nesreče," je opozorila Rudolf Čenčičeva. Tretjina nesreč s smrtnim izidom je posledica uživanja alkohola Rudolf Čenčičeva je navedla podatke Agencije za varnost prometa, da je prav alkohol eden od najpogostejših razlogov za nastanek najhujših nesreč:"Tretjina nesreč s smrtnim izidom je posledica uživanja alkohola. Alkohol je posredni dejavnik nesreč, se pravi, zaradi pitja alkohola ljudje vozijo prehitro, ne upoštevajo prednosti in pogosteje vozijo v nasprotno smer. Pitje alkohola povečuje željo po tveganem vedenju. Seveda, do neke točke. Sicer pa človek postane okoren, počasen, podaljša se njegov reakcijski čas, kar je seveda nevarno, ker se ne odzivaš dovolj hitro na dogajanje na cesti."

Bi pijani lahko suvereno hodili po stopinjah? Izziv je pokazal, da smo imeli vsi težave, ker nas je zelo zanašalo. FOTO: Damjan Žibert

'Pričakoval sem, da enostavna opravila ne bodo težka, a se je izkazalo povsem drugače' To so besedeMitje Jančarja, obiskovalca, ki smo ga srečali v sobi izzivov in je z nami delil izkušnjo. Zanimivo se mu je zdelo, kako se z bistrimi in treznimi mislimi prepričaš, da se motorika in zaznavanje okolice tako spremenita, da si nevaren samemu sebi, kaj šele ostalim v prometu. "Najbolj sem bil presenečen, ko sem se sprehodil po stopinjah do avtomobila in ga odklenil. Pričakoval sem, da bo to popolnoma lahko, da bom lahko hodil naravnost. A 'pijana očala' so spremenila zaznavo, zato sem stopinjam zelo težko sledil. Zanašalo me je. Mislim, da nisem zadel niti ene stopinje, ki je bila označena na tleh. Da sem zadel kljuko in v ključavnico vstavil ključ, sem potreboval kar nekaj poskusov," se je nasmejal Jančar. Dogodivščina se mu je zdela dobra izkušnja, saj se na šaljiv in zabaven način dotika resnega problema – nevarnosti, ki jo v prometu predstavlja alkohol.

Ko ples postane projekt nemogoče. FOTO: Damjan Žibert

'Vse je valovilo, ni se dalo razbrati, kje sem, kaj se dogaja, kako je daleč' To je doživljajlaKlara Nahtigal, ko si je nadela očala. Popolnoma je izgubila občutek za prostor. "Ko sem metala pikado, sploh nisem vedela kam mečem, nisem mogla oceniti, kako daleč je tarča, sploh nisem mogla usmeriti roke. Vse gibe sem skušala izvesti zgolj na podlagi razmišljanja in previdevanja, kako visoko je tarča in kako moram držati roko," je v smehu razlagala. Najtežje ji je bilo, ko je ponavljala plesne gibe za liki na ekranu:"Ko sem snela očala, sem videla, da je lik medvedek. Pred tem sem videla samo roza roko. In ko bi morala ponavljati za njim, sploh nisem vedela, kaj naj počnem. Samo po delu roke sem sklepala, kako se premika." Nad sobo izzivov je bila navdušena, saj si ni predstavljala, da se motorične in senzorične sposobnosti lahko res tako zmanjšajo. 'Zanašalo me je, videla sem tri črte' V izzivih sem se preskusila tudi sama. In če mi je igranje pikada kljub zamegljenemu vidu šlo presenetljivo dobro in če sem z načrtno dobro koncentracijo le z manjšimi težavami vstavljala svečke v luknje v torti, pa sem imela velike težave z ravnotežjem. Ko sem skušala naravnost hoditi po ravni črti, me je zanašalo. Videla sem tri črte, zato nisem vedela, po kateri naj zakorakam. Podvig je bila tudi hoja po narisanih stopinjah. Ne le da me je zanašalo, ves čas sem stopala mimo njih. In kar me je najbolj presenetilo – v resnici mi je postalo slabo. Še dobro, da mi je na koncu uspelo vdeti ključ v ključavnico avtomobila.

Kuponi za brezplačni taksi, ki jih deli DrogArt. FOTO: Damjan Žibert