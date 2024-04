Kako je podjetju ASUS v kratkem času uspelo pritegniti pozornost poslovnih uporabnikov?

O poslovnih prenosnih in namiznih računalnikih ASUS se v zadnjem času vse več govori. S čim so pritegnili pozornost in kako so postali ena najbolj zanimivih tem v skupnosti poslovnih uporabnikov?

Tudi če ne spremljate dogajanja na področju IT, ste zagotovo že slišali za podjetje ASUS. Čeprav sodi med vodilne svetovne proizvajalce prenosnikov za domače uporabnike in je med najbolje prodajanimi blagovnimi znamkami pri nas, pa je bilo, vsaj ko gre za naprave za poslovno uporabo, do nedavnega nekoliko drugače. Potem pa je ASUS spremenil svoj pristop in tu zgodba postane zanimiva.

Vrsta pametnih potez Verjetno ste že slišali za družino tankih in lahkih prenosnikov ASUS Zenbook ali modele ROG, namenjene igričarjem? Medtem pa družina prenosnikov ExpertBook ni tako dobro poznana. Po eni strani to ni presenetljivo, saj je namenjena poslovnežem in ne najširšemu krogu uporabnikov, po drugi strani pa je bila še pred nekaj leti na našem trgu slabo zastopana. V želji, da bi kar se da izboljšal prodajo, je ASUS povlekel več pametnih potez in se uspel uveljaviti. Svojo ponudbo je izboljšal prav na področjih, ki so za potencialne kupce najbolj zanimiva. Kakovostni izdelki so osnova vsega Že od začetka je bila ena stvar kristalno jasna. Ko gre za kakovost izdelave, so prenosniki ExpertBook in namizni računalniki ExpertCenter , namenjeni poslovnim uporabnikom, v številnih pogledih v samem vrhu. Seveda ima zgodba še nadaljevanje: ASUS je za vse svoje poslovne naprave zagotovil certifikat o vzdržljivosti po vojaških standardih, ki zagotavlja, da so trpežne in jih odlikuje dolga življenjska doba. Pa to še ni vse, ASUS za vse svoje poslovne naprave jamči s triletno garancijo, pri čemer je podjetje edinstveno tudi s triletno garancijo na baterije prenosnih računalnikov. Glede na to, da večina drugih proizvajalcev nudi le enoletno garancijo na baterijo, je jasno, kako pozitiven korak je s to potezo storil ASUS.

Več modelov in umetna inteligenca Zaradi omejenega števila različnih modelov na domačem trgu so potencialne stranke včasih težko našle tisto, kar jim ustreza, zato je ASUS pred kratkim precej razširil svojo ponudbo poslovnih naprav. Zdaj lahko med njimi najdete prenosnike s precej redkimi funkcijami. Tako je na primer na voljo več modelov ExpertBook z modemom za mobilna omrežja (in kartico SIM), s katerim niste več vezani na brezžično omrežje WiFi in lahko delate, kjerkoli ste, pa tudi z bralnikom pametnih kartic, ki ga najbolj cenijo finančne ustanove in državni organi.



Ena od velikih prednosti podjetja ASUS je hitro uvajanje novih tehnologij. Tako je med prvimi predstavil prenosnike, ki izkoriščajo prednosti umetne inteligence, kar bo poslovnim uporabnikom omogočilo hitrejše in učinkovitejše delo z znatnim prihrankom časa.

Storitve, prilagojene strankam Znano je, da se poslovni uporabniki redko odločajo za zamenjavo blagovne znamke, predvsem zaradi uveljavljenega sodelovanja in poznavanja servisnih postopkov. Posledično je moral ASUS narediti še korak dlje in ponuditi možnost podaljšanja garancije do pet let ter storitev prevzema naprave v servis in vračila (ang. Pick-up-and-return). Gre za storitev, ki vključuje kurirsko službo – ta bo prevzela in vrnila napravo, če jo bo treba odpeljati v servisni center. Seveda je to za uporabnike popolnoma brezplačno. Za poslovne uporabnike je vsaka minuta dragocena, zato ASUS ponuja tudi storitev popravila na lokaciji stranke (ang. Next Business Day On-site Response), ki zagotavlja prihod servisnega tehnika in popravilo na kraju samem že prvi delovni dan po prijavi napake. To drastično skrajša čas popravila in omogoča maksimalno učinkovito delo zaposlenih brez dolgih izpadov.

