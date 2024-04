Kako je Policija povzročila večdnevno paniko v slovenskih šolah

Do objave tega članka ljubljanska Policija od nas uradno ali zakonito ni zahtevala podatkov, ki jih pri nas čakajo že od minute objave neprimernega komentarja. Zaradi varovanja osebnih podatkov lahko digitalno identiteto uporabnika organom predamo le ob pozivu tožilstva oziroma ob ustrezni odredbi pristojnega sodišča. Komentatorji na naši spletni strani seveda niso anonimni, so zgolj anonimizirani, saj morajo uporabniki za komentiranje pustiti dovolj podatkov in potrditev za lahko prepoznavo, poleg elektronskega odtisa med drugim tudi potrjen elektronski naslov in telefonsko številko. V pravilih za komentiranje imamo navedeno, da bomo te podatke "brezpogojno varovali in ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov." sočasno pa "da bodo v primerih, določenih s predpisi, podatki, s katerimi razpolagamo, lahko na zahtevo posredovani državnim organom."

Včeraj nam je ljubljansko okrožno državno tožilstvo posredovalo odgovor, da "V zvezi z zadevo na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani do priprave tega odgovora nismo prejeli nobenih ugotovitev ali pobude policije za izvedbo preiskovalnih ukrepov".

Šele po našem ponovnem posredovanju in naših zagotovilih Policiji, da hranimo informacije, ki bi lahko preprečile širši strah med starši in šolarji, se je Policija zganila in dva kriminalista ljubljanske policijske uprave sta se oglasila pri nas v torek, dan po izjavi za medije. Toda kriminalista sta prišla brez odredbe sodišča ali poziva tožilstva. Obisk je bil tudi dan po tem, ko so v izjavi za medije na Policiji trdili, da niso bili izpolnjeni znaki kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ki bi Policiji dovoljevali podajo pobude za ugotovitev identitete pisca in da le-tega niso izsledili. Do te novinarske konference Policija ni bila v stiku z nami.

Ob terorističnih napadih v Moskvi, streljanju na Finskem, poboju v Beogradu je razumljivo, da je Policija previdna in da ne tvega pri varnosti najbolj ranljivih skupin. Slovenija zagotovo ni imuna na (tudi ekstremno) nasilje, ravnanja ali obnašanja ob takšnih dogodkih javnost ne pozna, toda pogovor o preventivi v stanju vsesplošnega strahu nikoli ni rodil sadov.

Zato se močno poraja vprašanje, kaj je Policija počela šest dni, preden so v javnosti sprožili preplah. Ob vsem tem, da so vse informacije organe pregona čakale pri nas, se je oglasil še župan Ljubljane in razglasil, kako je sam poskrbel za varnost v ljubljanskih šolah, ponovno se je oglasila Policija, za njima pa še minister za vzgojo in izobraževanje. Po prižgani vžigalici so se vsi trudili gasiti strah, pomiriti starše, a včerajšnje na pol prazne šole so dokazale, da so duh izpustili iz steklenice.

Takole smo prenesli besede Policije v ponedeljek: "Policijo je v preteklem tednu kontaktiral občan, ki je sporni komentar opazil na spletni strani enega od novičarskih portalov. Vodja kriminalistov Stojan Belšak je pohvalil tudi medij, ki je umaknil komentar in preprečil nadaljnje komentiranje in vznemirjanje javnosti."