Kako je poskrbljeno za varnost v zaporih?

Ljubljana, 23. 12. 2025 18.49 pred 34 minutami 1 min branja 5

Avtor:
Sara Volčič
Zapor

Kako nad vse bolj pereč problem vnosa prepovedanih drog v naše zapore? Kako do novih pravosodnih policistov? Potrebovali bi jih vsaj še 150. Če bi želeli izpolnjevati vse naloge, ki jih nalaga zakon, pa še več. Generalni direktor uprave slovenskih zaporov je v studiu komentiral, kako smo pripravljeni na nova varnostna tveganja. Opozarja, da bo treba spremeniti zakonodajo.

zapor varnost pravosodni policisti svet kriminala

proofreader
23. 12. 2025 19.21
Če gre za tujce se jih napoti na prestajanje kazni v matično državo.
Odgovori
+2
2 0
YouRangMyLord
23. 12. 2025 19.16
Dejte nehat z zavajanjem.. kakorkoli.. pravosodnebpoliciste je težko dobit.. da bodo delali za taka mesečna izplačila.. v 2025. Ma, saj to je enako, kot za izplačila za oskrbovanje v scialnih domovih... Dej.. Golob... Uživaj na počitnicah.. drugače pa.... Hjebi se.....
Odgovori
+4
4 0
Delavec_Slo
23. 12. 2025 19.09
Mhm, KDOR JE V ZAPORU, SI JE POPOLNOMA SAM KRIV, NE VEM ZAKAJ SE S TAKIMI DELA V ROKAVICAH!
Odgovori
+3
4 1
proofreader
23. 12. 2025 19.07
V Dobrunjah je čisto nov zapor, ampak so Golobovi nesposobni in še ne obratuje.
Odgovori
+6
7 1
Mojemnenjeinpika
23. 12. 2025 19.23
Pa ne zaradi Golobove nesposobnosti, ampak zaradi nelegalnega odvažanja odpadkov, ko Goloba še nikjer ni bilo.
Odgovori
0 0
