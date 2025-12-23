Kako je poskrbljeno za varnost v zaporih?

Kako nad vse bolj pereč problem vnosa prepovedanih drog v naše zapore? Kako do novih pravosodnih policistov? Potrebovali bi jih vsaj še 150. Če bi želeli izpolnjevati vse naloge, ki jih nalaga zakon, pa še več. Generalni direktor uprave slovenskih zaporov je v studiu komentiral, kako smo pripravljeni na nova varnostna tveganja. Opozarja, da bo treba spremeniti zakonodajo.