Kako je potekala reševalna akcija ujete peterice iz Križne jame?

Po napetih in napornih treh dneh, je jamarskim reševalcem in potapljačem uspelo iz svetovno znane kraške jame, Križne jame, rešiti ujeto peterico, tričlansko družino s polnoletnim otrokom in dva vodnika. Vendar reševanje še zdaleč ni bilo enostavno, voda je namreč zalila prehode in tako oteževala delo reševalcem, da se prebijejo do ujetih ljudi. A naposled, zahvaljujoč izjemno usposobljeni ekipi tako jamarskih reševalcev kot potapljačev in vseh drugih sodelujočih, je peterica varno prikorakala iz Križne jame.

Zemljevid vodenih ogledov po Križni jami FOTO: 24ur.com icon-expand

Križna jama je v svetu izjemno znana zaradi svojih podzemnih jezer. Jezer, čez katere se da prepeljati s čolnom, je 22, če pa k temu prištejemo še manjša jezerca iz Blatnega rova, jih je skupno kar 45.

Obiskovalci se na ogled odpravijo s čolnom, na voljo pa je več vrst ogledov. Najbolj pogost je krajši ogled z vožnjo po 1. jezeru, ki traja uro do uro in pol. Peterica, ki je obtičala, se je odpravila na ogled Kristalne gore. Kot pišejo na spletni strani Križne jame je pot do Kristalne gore zares nepozabno popotovanje, gre namreč za nadaljevanje skoraj štiri urnega ogleda. V 14. jezeru na poti je nizka pasaža, kjer se je potrebno uleči v čoln, da se pasažo premaga. Na koncu 14. jezera pa je podor, imenovan Križna Gora, čez katero je treba peš na drugo stran, kjer se pot nadaljuje v 15. jezeru, po tem sledi še nekaj jezer, nakar se pot ustavi pri izjemno kapniškem bogatem Matjaževem rovu. Na koncu 20. jezera stoji najmogočnejši podor Kristalna gora. Prostor meri od vode do stropa 75 metrov. Tudi ujeta peterica je ubrala to pot, odpravili so se vse do Kristalne gore. Varno in suho zavetje pa so, potem ko se zaradi narasle vode niso mogli vrniti poiskali pri Križni gori, ki je od vhoda v jamo oddaljen nekaj več kot dva kilometra.

Evakuacija petih ljudi se je po besedah poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana začela okoli 14. ure. Preko noči se je po besedah vodje jamarske reševalne službe Walterja Zakrajška vodostaj lepo znižal, tako da so bili prehodi prevozni s čolnom. Vodja enote za tehnično potapljanje Uprave RS za zaščito in reševanje, Damir Podnar, ki je vodil potapljaško ekipo je poudaril, da se je situacija spreminjala iz ure v uro. Prvotni plan je bil, da jih bodo rešili s čolni, a to ni bilo izvedljivo. Ujete so tako potapljači vlekli skozi sifon, ob čemer so lahko dihali sami. Peš so nato prišli do čolna, s katerim so se lahko zaradi nizkega vodostaja peljali skozi zadnji sifon. Zaradi težav z visoko vodo so potapljači potrebovali dve uri, da so prišli do ujetih, za izhod pa so potrebovali uro in pol, pri čemer je pomagala tudi voda, je po zaključeni intervenciji opisal reševanje.

Sifon v Križni jami FOTO: Maks Merela icon-expand

Ogled vodnega dela do Kristalne gore je sicer možen le v zimskem času. Križna jama je namreč vodna jama s sigastimi pregradami, jezerci in tekočo vodo, ki ustvarja različne skalne oblike, kot so fasete, žlebiče, stropne kotlice in ostale jamske oblike, pišejo na uradni spletni strani jame.

Voda v Križni jami večkrat ponikne v sifon in se znova prikaže na površini, dokončno zapusti jamo v Kittlovih breznih ter preide v Novo Križno jamo. V njenem zahodnem koncu pa vnovič ponikne in se prikaže na planem v izviru Šteberški Obrh. Od tam nadaljuje dva kilometra, kjer ponikne in nato nadaljuje pot kot potok Lipsenjščica. Po dveh kilometrih se potok Lipsenjščica izlije v potok Stržen, kateri predstavlja glavni tok na Cerkniškem polju. Lani so v jami zabeležili rekordnih 20.000 obiskovalcev, velja namreč za nezahtevno in varno jamo, v kateri se tako visok vodostaj, kot smo mu priča zadnja dva dni zgodi v povprečju manj kot enkrat letno. Reševalna akcija se je začela že v soboto Na komercialni ogled Križne jame se je tričlanska družina s polnoletnim otrokom in dvema vodnikoma v soboto ob 8. uri odpravila v okviru Društva ljubiteljev Križne jame. Ker ob predvideni 15. uri niso prišli iz jame, se je dežurni iz društva spustil v jamo in ugotovil, da je prišlo do porasta vode, zato je ob 17. uri sprožil reševalno akcijo. Turistični ogled jame se je začel zjutraj in ker skupine do 15. ure, ko je bil predviden njihov povratek, še ni bilo iz jame, je dežurni vodnik odšel v jamo in ugotovil, da je voda zalila prehode. Okoli 17.30 so aktivirali Jamarsko reševalno službo in začela se je večurna ter zahtevna reševalna akcija.

