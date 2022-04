Kako je prvi konec tedna brez mask vplival na turizem?

Velikonočni prazniki kljub pričakovanjem niso povzročili večjega prometnega kolapsa. Gneče na cestah ni bilo in tudi na mejnih prehodih so bile večinoma krajše čakalne dobe. Najdlje – eno uro – so vozniki sredi dneva čakali na Dragonji in Starodu. Po odpravi vseh koronskih ukrepov na Hrvaškem, vključno z omejitvami na mejah, so se tja odpravili številni Slovenci. Nad prvim koncem tedna brez mask so bili navdušeni tudi obiskovalci naše obale, ki jih je bilo kljub vetrovnemu vremenu veliko.