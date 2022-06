Kako je Slovenija pripravljena na širitev Nata in krepitev odzivnih sil?

Voditelji držav članic Nata so v Madridu sprejeli več zgodovinskih odločitev. Med drugim so Rusijo, ki so jo doslej obravnavali kot strateško partnerico, označili za največjo grožnjo. Odločili so se tudi za temeljito okrepitev Natove obrambne in odvračalne drže, Švedsko in Finsko pa so povabili v zavezništvo. O tem, kaj to pomeni za mir v Evropi, sta v oddaji 24UR ZVEČER govorila Katja Geršak , izvršna direktorica Centra za evropsko prihodnost, ter nekdanji minister za obrambo Matej Tonin .

V studio 24UR ZVEČER so povabili in se ves dan dogovarjali za gostovanje in pogovor o tej temi z novim obramnim ministrom Marjanom Šarcem, vendar so iz njegovega kabineta zvečer sporočili, da se je minister Šarec odločil, da ne bo pojasnjeval. Zato so v studio povabili nekdanjega obrambnega ministra Mateja Tonina.

Slovenija širitev zveze Nato podpira, čeprav ji koalicijska stranka Levica nasprotuje. A gre za zgodovinsko pomembno stvar za Evropo in Nato, meni Tonin. "Zagotovo to pomeni večjo varnost za samo Evropo, ker Nato predvideva 5. člen Severnoatlantske pogodbe, ki pravi, da je napad na enega, napad na vse. In zato, ker sta se Švedska in Finska priključili Natu, se jima kaj podobnega, kot se je zgodilo Ukrajini, ne more zgoditi. In to je tista ključna stvar, zaradi česar je danes tudi Evropa varnejša z vstopom Finske in Švedske v Nato," je prepričan.

Kakšen odziv Rusije pa lahko članice Nata pričakujejo po vstopu dveh nevtralnih, pomembnih držav? Putin je že grozil Finski in Natu. "Ne glede na to, da je Nato politično-obrambno zavezništvo in da je vedno temeljilo na obrambi, nas Rusija dojema kot grožnjo. To je neizogibno in zavoljo tega je to obojestransko. Torej, mi moramo na njo gledati kot na grožnjo. To je tudi bila ena od stvari, ki je bila zelo jasno razvidna na vrhu v Madridu," meni Geršakova. Poudarila je, da Rusija Evropo dojema kot grožnjo in ima strateške interese v evropskem prostoru.

Kakšna bo usoda nemških oklepnikov Boxer, za katere je Janševa vlada tik pred odhodom podpisala pogodbo o nakupu? Vlada Roberta Goloba skuša posel odpovedati, zato je uvedla revizijo posla. Tonin nakup oklepnikov še vedno odločno zagovarja in pravi, da gre za "osnovo, hrbtenico slovenske vojske in tudi zmogljivosti, ki jo je Slovenija obljubila zavezništvu Nato" . Glede napovedane revizije pa je miren. "Ker sem se z ekipo zavedal, da bo šlo za zgodovinsko stvar in da tukaj ne sme biti napak. Tako, da bo po moje revizija pokazala, da je vse v redu in da se bo posel nadaljeval."

Nato bo sile za hitro odzivanje v Evropi povečal s 40.000 na 300.000 vojakov. Kaj to pomeni za Slovensko vojsko? Trenutno je po Toninovih besedah v teh hitrih odzivnih silah okoli 100 slovenskih vojakov. "V prihodnosti se bodo te številke glede na napovedi proporcionalno seveda zelo povečale. In tukaj bo Slovenija, pošteno povedano, imela določene težave z zagotavljanjem kadra. Ni pa to samo slovenska težava. Tudi Nemčija je povedala, da bo imela težave pri zagotavljanju teh sil. Ampak, s skupnimi močmi, z jasnim ciljem, verjamem, da se to da storiti in da bo tudi zaradi tega Evropa, zlasti pa vzhodna Evropa varnejša," je prepričan nekdanji obrambni minister.

Premier Golob je javno napovedal, da bo Slovenija še pred letom 2030 v Zvezo Nato zagotavljala dva odstotka BDP. Pa je to sploh izvedljivo v času, ko se vse draži? "To je nujno, ker mir in varnost nimata cene. Poglejte na primer v Ukrajini, kakšno ceno danes plačuje Ukrajina zaradi vojne. In vsi ti vložki, ki jih mi danes vlagamo v obrambo in varnost, so namenjeni temu, da bo v Sloveniji ostal mir, da ne bo vojne in da bomo lahko še naprej počeli stvari, ki jih vsak dan počnemo - od gospodarstva, šolstva, zdravstva ... Skratka, to je naložba v naše mirno življenje," je prepričan Tonin.

Geršakova: Svetovni red se na novo definira

Voditelji G7 so se na nedavnem sestanku norčevali iz Putina in njegovega "mačizma", saj so v hecu predlagali, da bi naredili posnetke, kako golih prsi jezdijo konje. Tovrstno izzivanje v trenutnih že tako napetih razmerah vsekakor ni konkstruktivno, poudarja Geršakova. "Od naših voditeljev pričakujemo več, kot takšno obnašanje. Vendar so tudi pokazali neko odgovorno dejanje s tem, da so stopili skupaj in da podpirajo Ukrajino v obrambi svoje lastne države. S tem smo stopili v zelo zgodovinsko pomemben čas. Na novo se definira svetovni red, kjer je zelo pomembno, da skupaj branimo svoje vrednote, človekove pravice, vladavino prava," je dodala.

Evropa in svet se z vstopom Finske in Švedske v Nato nedvomno spreminjata. Vprašanje je, kako: na bolje ali na slabše? Se začenja nova hladna vojna, ali pa smo s tem še bolj na pragu tretje svetovne vojne, kot opozarjajo nekateri analitiki? "Smo žal bliže konfliktu. Ali se bo zgodila vojna ali ne ... Upamo, da ne. Vsi se trudimo, da se ne bo. Ni vse odvisno od nas. Kot rečeno, mi smo obrambno zavezništvo, tako se tudi obnašamo. Smo v bolj nevarnem svetu in mislim, da lahko pričakujemo večja trenja in večje konflikte z Rusijo," pravi Geršakova. Meni, da želi Rusija destabilizirati tudi prostor, ki je Sloveniji v interesu, torej Zahodni Balkan. "Sedaj se moramo zelo pametno postaviti v bran temu, zato ker imamo tukaj vpliv. Tudi Moldavija in Gruzija sta morebitni točki in celotno Črno morje, kjer bi se lahko konflikt še razširil. Skratka, nismo v varnih časih in zato je potrebno, da branimo in ščitimo svoje vrednote in da stojimo skupaj."