Rezar bo odtekanje tajnih podatkov na Knovs naznanil Policiji

Aleš Rezar (Svoboda) je izpostavil, da obstaja utemeljen sum, da so tajni podatki z zaprtega dela seje preiskovalne komisije, ko sta pred njo pričala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav, nepooblaščeno prešli v roke predsednika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Janeza Žaklja (NSi).

Teh vsebin javnost ne bi smela izvedeti, je prepričan Rezar. Potem ko jih je Žakelj uporabil na Knovsu, pa so prišle še v medije, pravi. Ob čemer tudi direktor Slovenske obveščevalno-varnostne službe (Sova) Joško Kadivnik meni, da je to ogrozilo nacionalno varnost, je dodal. "Saj veste, da so kibernetski napadi zelo aktualni in so tuje obveščevalne službe prišle do podatkov, do katerih ne bi smele," je dejal.

Zaradi obtožb, da deluje politično, se je odločil, da tega, na kakšen način je tajno pričanje Bobnarjeve in Lindava prišlo do Knovsa, ne bo preiskoval. Od strokovnih sodelavcev je zato zahteval poročilo in bo Policiji podal naznanilo suma kaznivega dejanja. "Naj to preiščejo pristojni organi, tako meni nihče ne bo mogel očitati političnega delovanja," je dejal in dodal, da verjame, da bodo pristojni organi "odigrali svojo vlogo".

Ob tem je opozoril, da se zgodbe, "ki bdijo nad podobno mrežo ljudi", ponavljajo. Njegova preiskovalna komisija zdaj preiskuje sume zlorabe urada za preprečevanje pranja denarja v času prejšnje vlade Janeza Janše. "Domnevne zlorabe so potekale na podoben način, prišla je anonimka, brez preverbe se je potem začelo raziskovati po računih skoraj tisoč državljank in državljanov," je dejal.