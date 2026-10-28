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Kako je v deželi buč?

Ljubljana, 28. 10. 2026 18.01 pred 33 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Janez Usenik
Dežela buč

Kako lahko navadna buča postane dogodek? Kmet iz Spodnjih Pirnič blizu Ljubljane z veliko mero dobre volje in kreativnosti vsako leto pripravi pravi jesenski dogodek. Že deset let namreč ustvarja deželo buč, v kateri pred nočjo čarovnic ljudje ne le kupijo bučo za okras, ampak se lahko ob tem še imenitno zabavajo. Kako je torej v deželi buč?

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periot22
28. 10. 2026 20.54
Buče so zakon!
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