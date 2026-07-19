Kako je videti vadba, pri kateri je glavna vaja smeh?

"Zakaj joga smeha? Gre za kombinacijo tako smejalnih kot dihalnih vaj, zaradi katerih pride v naše telo veliko kisika, zaradi katerega pa se mi počutimo bolje, smo bolj sproščeni in imamo več energije," pojasnjuje certificirana vaditeljica joge smeha Etijana Lesjak.
Vse se je začelo pred dobrimi 30 leti v Indiji, ko je zdravnik družinske medicine razvil metodo, pri kateri za smeh ne potrebujemo dobre šale. Namesto humorja ga sprožijo vaje, dihanje in medsebojna povezanost.
"Vemo, da je smeh prirojeno vedenje človeka, ki nam seveda daje neko veselje, radost, srečo. Žal pa se ljudje sčasoma z odraščanjem čedalje manj smejemo," pravi učiteljica, pisateljica in certificirana vaditeljica joge smeha Boža Božena Lesjak. Z leti namreč smeh pogosto zamenjajo obveznosti, stres in vsakodnevni tempo življenja.
Ni naključje, da se otroci nasmejijo tudi do 300-krat na dan, odrasli pa le še okoli dvajsetkrat. "Kajti pri jogi smeha je zelo pomembno, da odvržemo vse ovoje in da poiščemo svojega otroka v sebi, da se znamo nasmejati iz srca, da ne razmišljamo o tem, kdo te gleda, kaj bo kdo rekel, ali si kaj prav naredil," dodaja Lesjakova.
Smeh brez razloga?
Joga smeha je danes razširjena po vsem svetu, tudi v Pamečah pri Slovenj Gradcu, kjer sta nas sprejeli mama in hči, certificirani vaditeljici joge smeha. Vaje, s katerimi sprožata smeh in spodbujata sprostitev, sta osvojili pri pionirki joge smeha pri nas Simoni Krebs.
"S tem, ko se sproščajo endorfini sreče, se tudi znižujejo stresni hormoni – kortizol –, ki v našem telesu povzroča velike težave, in takoj se bolje počutimo," pravi Lesjakova.
Čeprav se smeh brez razloga sprva zdi nekoliko nenavaden, začetna zadrega hitro izgine. Božena Lesjak pravi, da naši možgani ne razlikujejo bistveno med spontanim in namernim smehom. Narejeni smeh se tako hitro pretvori v resničnega.
Kdor se smeje, je junak, je naslov njene knjige. Kot ga opiše, gre za mini priročnik joge smeha: "Tisti, ki jo preberejo, lahko jogo smeha izvajajo tudi doma, v skupini ali med odraslimi ali med otroci."
Poučna otroška slikanica je prevedena v tri tuje jezike, mama in hči, obe učiteljici, pa svoje znanje in srečo delita na delavnicah za otroke, starostnike in kolektive z željo, da bi ljudje spoznali, kako veliko moč ima iskren nasmeh.
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