Kako je videti vadba, pri kateri je glavna vaja smeh?

"Zakaj joga smeha? Gre za kombinacijo tako smejalnih kot dihalnih vaj, zaradi katerih pride v naše telo veliko kisika, zaradi katerega pa se mi počutimo bolje, smo bolj sproščeni in imamo več energije," pojasnjuje certificirana vaditeljica joge smeha Etijana Lesjak. Vse se je začelo pred dobrimi 30 leti v Indiji, ko je zdravnik družinske medicine razvil metodo, pri kateri za smeh ne potrebujemo dobre šale. Namesto humorja ga sprožijo vaje, dihanje in medsebojna povezanost. "Vemo, da je smeh prirojeno vedenje človeka, ki nam seveda daje neko veselje, radost, srečo. Žal pa se ljudje sčasoma z odraščanjem čedalje manj smejemo," pravi učiteljica, pisateljica in certificirana vaditeljica joge smeha Boža Božena Lesjak. Z leti namreč smeh pogosto zamenjajo obveznosti, stres in vsakodnevni tempo življenja.

Nasmejan otrok FOTO: POP TV

Ni naključje, da se otroci nasmejijo tudi do 300-krat na dan, odrasli pa le še okoli dvajsetkrat. "Kajti pri jogi smeha je zelo pomembno, da odvržemo vse ovoje in da poiščemo svojega otroka v sebi, da se znamo nasmejati iz srca, da ne razmišljamo o tem, kdo te gleda, kaj bo kdo rekel, ali si kaj prav naredil," dodaja Lesjakova.

Smeh brez razloga?