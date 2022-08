Kako je živeti z rakom na dojki in kaj bolnicam daje moč?

Nataši so diagnozo raka dojke postavili leta 2013, na začetku njenih 40. Po operaciji in kemoterapiji je bil rak tri leta v mirovanju, potem pa so se metastaze pojavile na kolku, pljučih in bezgavkah. "To smo uspešno sanirali," danes pripoveduje vedno optimistična Ljubljančanka, "a žal tudi to še ni bilo vse".

"Za Veliko noč me začne boleti glava in pogruntamo, da je pet metastaz na možganih. Tako da zdaj obsevanje, je bilo dva meseca res zelo naporno, ampak zdaj bo šlo na gor, ker sem zamenjala terapijo in bi se moralo to, ta grozna oteklina in vse bi moralo počasi iti nazaj."

V Sloveniji za rakom dojk vsako leto zboli v povprečju 1400 žensk. K sreči je to eden od najbolj ozdravljivih rakov, petletno preživetje se je v zadnjem obdobju približalo 90 odstotkom in vsaj trem četrtinam žensk, ki bodo letos zbolele, se rak ne bo več ponovil, pojasni onkologinja Simona Borštnar.

"Žal pa pri približno 100 bolnicah na leto ugotovimo bolezen takrat, ko je že razsejana in žal kljub temu, da so ostale bolnice, ki imajo rak omejen na dojko ali posamezne pazdušne bezgavke, ustrezno začetno zdravljene, kljub vsemu pri četrtini bolnic pride do ponovitve bolezni."