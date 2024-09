Kako komisarsko sago ocenjuje javno mnenje?

V Bruslju je zatišje pred nevihto oziroma pred testi, ki jih bo morala prestati 27-erica Ursule von der Leyen . "V tem tednu, ko smo bili v Strasbourgu, so se naši politični skupini EPP, imeli bomo 14 komisarjev, predstavili praktično vsi. Pred nami so sedeli bivši premierji, ministri in ljudje z izjemnimi političnimi izkušnjami," je v naši večerni oddaji dejala evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc .

"Črna ovca" je po Politicu madžarski Oliver Varhelyi, ki ga je von der Leynova premestila z odslej slovenskega širitvenega resorja. Madžar bo vodil enega najmanj zaželenih resorjev za zdravstvo in dobrobit živali.

Kdo pa so zmagovalci kadrovske kombinatorike? Bistveno bolj zadovoljni so lahko Poljaki s ključnim proračunskim resorjem. Pa tudi naši severni sosedje, ki bodo v rokah držali niti na področju notranjih zadev in migracij. Z izdatnim proračunom za razvojno pomoč bo po Janezu Lenarčiču resor zdaj upravljala belgijska komisarka. Prestiž pa so tudi podpredsedniška mesta, ki jih bo v novi sestavi kar šest.

Kosovo najbolj podpirajo volivci Gibanja Svoboda, Vesela pa volivci SDS

Najnovejša raziskava javnega mnenja sicer kaže, da več ljudi Marto Kos vidi kot primernejšo od Tomaža Vesela. Podrobnejša analiza pa, da Kosovo najbolj podpirajo volivci Gibanja Svoboda, Vesela pa volivci SDS.