KRIPTO PO DOMAČE

V svojem bistvu, kriptovalute predstavljajo digitalna sredstva - valute, ki se od tradicionalnih, kljub podobnostim, razlikujejo v večih pogledih. Steber njihovega delovanja ni nek organ kot

npr. banka, ampak sistem, ki je podprt s strani uporabnikov samih. To odstrani potrebo po nadzoru, varnost in neodvisnost pa zagotavlja blockchain tehnologija , a več o njej, kdaj drugič.

Poleg tega, da jih lahko uporabljamo kot plačilna sredstva, so zanimive tudi zaradi same rasti njihovih vrednosti. Bitcoin, za katerega ste sigurno že slišali, je bil, konec marca 2014 vreden 457$. To predstavlja skorajda 160-kratno rast vrednosti v zgolj 10ih letih oz. rast za 16 tisoč procentov. Za lažjo predstavo, kdor je 10 let nazaj, kupil za dobrih 6 tisoč evrov Bitcoina, je danes milijonar.

In trenutno, ponovno opazujemo rast vrednosti, kaj pa je razlika od takrat do danes? Industrija se je razvila in s tem tudi platforme, ki so tu, da pomagajo z vprašanji kot so, kako kupim kripto. Danes je nakup kriptovalut dostopen vsem nam, z izbiro ustrezne platforme, pa je lahko vstop v kripto svet resnično prilagojen posamezniku.

ZAKAJ TOLIKO TRUŠČA PRAV ZDAJ?

Val navdušenja okoli nove najvišje vrednosti vseh časov (ATH) Bitcoina in hrup okoli kriptovalut nista tu po slučaju. Spodbujajo ju pomembni mejniki, kot je sprejetje Bitcoin ETF-jev, in pričakovanja v prihodnosti, vključno z naslednjim Bitcoin halving dogodkom.

Za pomoč pri krmarjenju skozi to zanimivo potovanje, je tukaj kratek kripto slovar za nekaj (trenutno) popularnih besednih zvez, s katerimi se boste, če se še niste, verjetno srečali:

- Bitcoin ETF (Exchange-Traded Fund): Sredstvo, ki sledi vrednosti Bitcoina in omogoča investitorjem ter večjim institucijam posredni nakup kriptovalute. Z odobritvijo Bitcoin ETF-a , je kripto trg svoja vrata odprl tudi za bolj tradicionalen finančni trg, kar pomeni, da po novem, v Bitcoin lahko vlagajo tudi močno regulirani skladi.

- Bitcoin Halving: Dogodek, kjer se vzdrževalcem omrežja, t.i. minerjem, razpolovi nagrada za njihovo delo, zgodi pa se na približno 4 leta. To se je, zgodovinsko izkazalo za močno "brco" Bitcoinove vrednosti in s tem vrednosti celotnega kripto trga, saj je do sedaj še vedno sledil velik dvig le te.

- Bull Run (trend bikovskega teka): Obdobje, ko je splošno razpoloženje na kripto trgu zelo optimistično, vrednosti kriptovalut strmo naraščajo, samozavest uporabnikov pa je na vrhuncu. Razumevanje izraza je pomembno, saj se, glede na trenutno stanje na trgu, predvideva, da smo na začetku novega bull run-a.

- DYOR (Do Your Own Research): Eno izmed najbolj pomembnih načel kripto sveta - vedno opravi svojo raziskavo. S tem se poudarja, da slepo sledenje vsakemu navdušenju, brez svojega osnovnega razumevanja sredstva, ni najboljša odločitev.