Kako kupiti Bitcoin na preprost način, v manj kot 5 minutah?

Bitcoin danes predstavlja prihodnost financ. Definitivno ni več tak "tehnološki bavbav", kot je mogoče izgledal 10 let nazaj. Bitcoin in s tem kriptovalute, so si uspešno utrle pot na tradicionalne trge in se uveljavljajo tudi kot plačilno sredstvo. Vedno več ljudi pa prepoznava predvsem njihov investicijski potencial. S tem, so vedno bolj pogosta tudi vprašanja "Kako začeti s kriptom?", "Kako kupiti Bitcoin?" in tukaj smo, da vam povemo, da to lahko v praksi to naredite hitreje, kot pa izvedete bančno nakazilo.

KJE IN KAKO KUPITI BITCOIN?

Prvi korak na poti do nakupa Bitcoina, je izbira najbolj ustreznega načina za nakup. Danes jih poznamo že kar nekaj, od bankomatom podobnim avtomatov, do tega, da Bitcoin lahko posredno kupimo na Petrolu. Vendar pa nakup preko mobilne aplikacije ostaja najbolj preprost in uporabniku prijazen način, saj lahko vse potrebno opravite hitro in varno, in to kar iz udobja vašega doma.

Ko najdete aplikacijo, ki vam najbolj odgovarja, se preprosto registrirate in verificirate - to pomeni, da potrdite svojo identiteto. In če morate za določene bančne postopke fizično obiskati svojo matično poslovalnico, to pri kriptu ni potrebno, saj ravno to, nadomesti verifikacija uporabnika. In to je to, s tem ste pripravljeni, da kupite Bitcoin.

S slovensko aplikacijo CryptoUnity, ki je namenjena poenostavljanju sveta kriptovalut za začetnike in je v celoti na voljo v slovenščini, je to res super preprosto in hitro. Poglejmo si, kako dejanski postopek nakupa izgleda pri njih: