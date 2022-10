Kako lahko darujete svoje matične celice?

V Sloveniji vsako leto več bolnikov s krvnimi raki, tako odraslih kot tudi otrok, potrebuje nesorodnega darovalca krvotvornih matičnih celic. Slovenija Donor je slovenski register nesorodnih oseb, ki so pripravljene darovati krvotvorne matične celice za bolnike s krvnim rakom, za katere je presaditev matičnih celic velikokrat edina možnost za preživetje. Če želite postati darovalec matičnih celic, je to preprost postopek. Z akcijo Daj se na seznam se lahko vsak izmed nas vpiše v register darovalcev, potem po pošti prejme palčko za odvzem brisa, odda bris in paket pošlje nazaj na register Donor Slovenije. Težave se pojavijo, ker ljudje na paket čakajo tudi po dva meseca. Zakaj tako zamujajo in na kakšne težave opozarjajo na Zavodu za transfuzijsko medicino?