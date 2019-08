Kako lahko najdete nove poslovne partnerje?

Podjetja iz regije Alpe Adria bodo nove poslovne partnerje iz Slovenije iskala na mednarodnem poslovnem srečanju, ki bo v četrtek, 12. septembra, v okviru 52. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti v Celju. Organizatorji letos pričakujejo 150 tujih in slovenskih podjetij iz vsaj petih držav in več kot 300 individualnih sestankov.

Mikro, mala in srednje velika podjetja imajo možnost brezplačne udeležbe na mednarodnem B2B poslovnem srečanju. Dogodek je odlična priložnost za promocijo podjetja, mreženje, pridobivanje novih poslovnih stikov, novih poslov in informacij o poslovnih priložnostih v regiji Alpe Adria. Podjetja bodo imela možnost izmenjave izkušenj in razvijanje novih poslovnih ideje ali projektov.

Mednarodno poslovno srečanje omogoča 20-minutne individualne sestanke s podjetji.

Za tuja podjetja zanimive različne panoge Podjetja iz regije Alpe Adria iščejo nove partnerje za prodajo in dobavo, ki delujejo na področjugradbeništva, elektro industrije, elektronike in mehatronike, avtomatizacije in merilne tehnike, raziskav, razvoja, prenosa tehnologij, strojev za obdelavo in oblikovanje kovin in orodij, kovinske industrije, obnovljivih virov energije, lesne industrije, plastike, živilske industrije, turizma, logistike in transporta.

Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: Mednarodna poslovna povezovanja so ključna za rast podjetja in širitev poslovanja.