Kako lahko najugodneje poskrbite za svojo pokojnino 

Veliko ljudi si sploh ne predstavlja, da bodo v pokoju potrebovali toliko prihrankov, da jim bodo lahko zagotavljali dostojne prihodke 20 let, 25 ali 30 let, pravi direktorica Finančne hiše, mag. Karmen Darvaš Fister. Govorimo o zelo dolgem časovnem obdobju. Zato ne bo dovolj, če prihranite nekaj tisoč evrov, ampak govorimo o prihrankih, ki bi naj znašali 10- kratnik letne plače posameznika . S staranjem praviloma zaradi slabšega zdravja naraščajo plačila za zdravstvo, nastanitev v domu za starostnike, strošek oskrbe na domu; kasneje ostanejo starostniki brez partnerja in so primorani vzdrževati, ogrevati hiše ter stanovanja sami, ipd.

Pravilo 10 letnih plač, ki je šokiralo ljudi po vsem svetu

Če nekdo prejema 1.500 EUR plače, bi moral do upokojitve prihraniti vsaj 180.000 EUR. To je zelo enostaven in učinkovit finančni nasvet, če želite preživeti brezskrbno starost po upokojitvi. Analitiki pri Fidelity, eni največjih ameriških multinacionalk, ki se ukvarja s finančnim svetovanjem, so izračunali, če želite to dejansko prihraniti do upokojitve, bi morali pri svojih tridesetih letih že imeti na strani privarčevano vsaj eno letno plačo. Torej, pri prejemanju mesečne plače 1.500 EUR to znese 18.000 EUR. Pri petdesetih letih bi moral imeti posameznik prihranjenih 7 letnih plač.

Če se želite prijaviti na e-finančne novice in biti seznanjeni z aktualnimi dogajanji, se prijavite TUKAJ..

Čudežen obrestno-obrestni račun vam lahko prinese ogromno profita na daljše obdobje

Velik razlog, zakaj je dobro začeti varčevati čim bolj zgodaj, pa čeprav z manjšimi zneski, je moč obrestnoobrestnega računa. Zaradi preprostega razloga lahko zaradi obrestnoobrestnega računa privarčujemo z manjšimi vplačili dolgoročno veliko več, kot da bi le kratkoročno izvajali velika vplačila.

Poglejmo konkreten primer. Gregor začne varčevati prvi delovni dan z mesečnim vplačilom sto evrov in varčuje prihodnjih 40 let, njegova sodelavka Mateja pa začne varčevati 20 let kasneje in kljub temu, da do svoje upokojitve prihodnjih 20 let vplačuje občutno večji mesečni znesek (300 evrov), na koncu privarčuje manj sredstev zaradi obresto-obrestnega računa (upoštevajoč povprečni letni donos pet odstotkov).

Prva Gregorjeva vplačila so se obrestovala 40 let in pri dolgoročnem varčevanju, kar varčevanje za pokojnino gotovo je, pride obrestnoobrestni račun resnično do svojega izraza. Zaradi tega je toliko pomembnejše, da začnemo varčevati čim prej, pa čeprav z majhnimi zneski, saj bomo le tako lahko na lažji način privarčevali večje zneske.