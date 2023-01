Kako lahko očistite ušesa brez poškodb, bolečin in nezaželenih posledic

Ta set bo učinkovito odstranil kopičenje ušesnega masla. Vsak od 5 kosov iz seta bo posebej pripomogel k čistim in zdravim ušesom.

Čas je, da se odločite za varnejše in nežnejše različice, kot je Irily, set 5 kosov pripomočkov za čiščenje ušes .

Uho je občutljiv del telesa in se zato zlahka poškoduje. Nepravilna higiena in uporaba ušesnih palčk lahko povzročita resne težave in številne neželene posledice.

S to krtačko očistite vsako orodje. Po vsaki uporabi je treba orodje dobro očistiti.

S spiralno žličko za ušesa boste imeli nežen dostop do sluhovoda. Neboleče in brez draženja bo očistila umazanijo.

Ta žlica pomaga tudi pri varnem odstranjevanju ušesnega masla, ne da bi umazanijo in maslo potisnili še globlje v ušesni kanal.

Istočasno masirajo in čistijo uho

