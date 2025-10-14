Kako lahko ostanke živil uporabimo za nove jedi?

Za manj zavržene hrane je dobro, da načrtujemo obroke za nekaj dni vnaprej.

Vsako leto se na svetu zavrže neverjetna milijarda tone hrane. Lani je v povprečju Slovenec zavrgel 79 kilogramov hrane in dobro tretjino te hrane bi lahko še vedno pojedli. Zato ni presenetljivo, da so se na družbenih omrežjih razširili trendi, kot so "leftover recipes", kjer uporabniki iz ostankov ustvarjajo prave kulinarične mojstrovine: od juh iz korenčkovih olupkov do testeninskih solat in čokoladnih moussov iz prezrelih banan.

Širši koncept, ki stremi k temu, da v celotnem procesu kuhanja in prehranjevanja nastane čim manj odpadkov – ne le hrane, ampak tudi embalaže, je "zero waste" kuhanje. K temu zagotovo pripomore skrbno načrtovanje obrokov, pa tudi kuhanje z ostanki. Gre za kuhanje iz živil, ki bi jih sicer zavrgli, na primer prezrelega sadja, ostankov zelenjave, suhega kruha, živil tik pred iztekom roka uporabnosti ali tistih z nepopolnim videzom (npr. krompir nenavadne oblike). Koncept združuje:

- kreativnost v kuhinji – iz nepopolnih živil ali ostankov nastajajo okusne in privlačne jedi;

- trajnost – manj zavržene hrane pomeni manj obremenitve za okolje;

- prihranek – uporaba vse hrane, ki jo že imamo, zmanjša stroške gospodinjstva.

Da iz ostankov živil ali pripravljenih jedi lahko ustvarimo odlične nove jedi, dokazuje tudi Neja Gril, kulinarična blogerka, ki na Instagramu ustvarja pod profilom @everyday_breakfast_club. Z nami je delila recept za okusne polpete.