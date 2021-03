Kako lahko pomagamo pri obnovi Mozirske koče?

Roman Čretnik iz Planinskega društva Mozirje, ki upravlja z Mozirsko kočo, je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da indici o vzroku požara še niso znani. Kriminalisti in forenziki so vzeli vzorce s pogorišča in jih poslali v laboratorij, kjer bodo potrebovali vsaj mesec dni, da dobijo prve relevantne rezultate. Nato bo sledila podrobna analiza, zato je zaenkrat še nemogoče napovedati, kdaj bo preiskava uradno zaključena.

Odziv na njihov klic na pomoč je bil sicer izjemen – odzvali so se domačini, aktiv kmečkih žena, glasbeniki, šolarji, športniki. Na koga pa se lahko obrnejo tisti, ki želijo pomagati? "Zelo smo hvaležni vsem, ki so se organizirali in nam ponudili pomoč. Če se še kdo želi priključiti, ga vabimo, naj obišče našo spletno stran PD Mozirje, kjer imamo obrazec za vpis prostovoljcev in jih bomo po potrebi obveščali in povabili na različne delovne akcije," je povedal Čretnik.