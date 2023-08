Kako lahko pomagate prizadetim v poplavah

Po drugi strani pa je tudi veliko ljudi, ki so pripravljeni bodisi z oblačili, potrebščinami, denarjem ali fizično pomagati prizadetim prebivalcem. Mnogi so nemudoma, brez pomislekov priskočili na pomoč svojim prijateljem in znancem. Veliko pa je tudi takšnih, ki so pripravljeni pomagati, a ne vedo, na koga se obrniti. Zato smo zbrali nekaj podatkov o tem, kje vse in na kakšne načine lahko pomagate. Vendar pa je treba poudariti tudi, da v tem hipu ni vsakršna "pomoč" dobrodošla – pozanimajte se, kaj na terenu dejansko potrebujejo.

Rdeči križ Slovenije je priskočil na pomoč z vsemi območnimi združenji, bolničarji, svojimi prostovoljci in nastanitvenimi kapacitetami. Nanje se obračajo tudi posamezniki, ki bi radi priskočili na pomoč. "Vsem prijaznim in dobrim ljudem, ki nam nudite takšno in drugačno pomoč, pa sporočamo, da vsako sporočilo preberemo in bomo nanj odgovorili oz. ga posredovali pristojnim službam na posameznem področju, od koder vas bodo kontaktirali," so sporočili.

Tudi Slovenski karitas izvaja aktivnosti in zbira donacije za pomoč prizadetim v poplavah. Med drugim so prostovoljci in sodelavci Karitas že včeraj evakuiranim prebivalcem priskočili na pomoč z oblačili, hrano, vodo, toplim obrokom. Vse to pa bi težko izvedli brez donacij ljudi. Če želite, jim lahko namenite donacijo za pomoč prizadetim v poplavah tako, da na številko 1919 pošljete SMS sporočilo KARITAS5 oziroma KARITAS10 . S tem prispevate pet oziroma deset evrov.

Posameznike bodo aktivirali glede na potrebe na terenu, njihove naloge pa bodo predvsem pomoč pri čiščenju poplavljenih domov, podpora pri odpravljanju škode in pomoč pri zagotavljanju temeljnih potrebščin, kot so hrana in oblačila, tam, kjer bo to potrebno.

Poleg tega pa so prejeli že veliko prošenj za pomoč pri čiščenju in obnovi domov. Zato vabijo vse, ki lahko in želijo pomagati, da se obrnete na njih in se jim pridružite pri kateri od čistilnih akcij. Organizirali bodo ekipe prostovoljcev, ki bodo delovale glede na trenutne potrebe in prioritete.

"Zbrana sredstva z vaših darov bomo namenili za neposredni pomoč prizadetim gospodinjstvom, da bodo lažje popravili nastalo škodo in si uredili svoje domove," so sporočili iz organizacije.

Tudi na Zvezo prijateljev mladine in njenih 112 članic po vsej Sloveniji se obračajo prizadeti prebivalci, ki prosijo za pomoč. Še več tovrstnih prošenj pričakujejo v prihodnjih dneh. Na sedežu zveze na Dimičevi v Ljubljani zbirajo materialne donacije, predvsem pripomočke za osebno higieno, čistila, pralne praške in hrano z daljšim rokom uporabe.

Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto, ki upravlja počitniški tabor Mojca v Dolenjskih Toplicah, pa je brezplačno ponudilo vse svoje kapacitete in prostovoljce za skrb in pomoč otrokom iz najbolj ogroženih območij ter tistim, katerih starši zaradi intervencij v poplavah trenutno ne morejo skrbeti zanje.

Del globalne mreže humanitarnih in razvojnih človekoljubnih organizacij je tudi ADRA Slovenija. Tudi v tej organizaciji so se takoj aktivirali in med drugim začeli tudi z zbiranjem finančne pomoči, ki jo bodo v prihodnjih tednih in mesecih prizadeti prebivalci še kako potrebovali.

Na svoji spletni strani in profilih na družbenih omrežjih so objavili tudi QR kodo, preko katere lahko na hiter in enostaven način donirate. Omogočajo pa tudi plačila s pomočjo kreditne kartice preko Paypala .

Glede na potrebe Uprave RS za zaščito in reševanje ter posameznikov pa vas bodo povabili k sodelovanju. Kot so zapisali, bo prostovoljsko delo potekalo na organiziran način, zagotovljena bo tudi določena podpora. Od prostovoljcev pa pričakujejo predvesem odgovornost in spoštovanje navodil.

Pomoč zbirajo tudi številna lokalna društva, saj je škoda nepredstavljiva, ljudi, ki so se znašli v stiski, pa na ravni celotne države veliko.

Tudi če želite pomagati, upoštevajte navodila ekip na terenu!

V društvu Humanitarček so na prošnjo različnih organizacij, ki pomagajo na terenu, podali nekaj pomembnih navodil za vse, ki bi radi pomagali. Kot prvo, so izpostavili, da je zelo pomembno, da vsi prostovoljci in donatorji upoštevajo navodila.

Med drugim prosijo, da ljudje v evakuacijske centre dostavljajo le tisto, kar se vnaprej dogovorijo s koordinatorjem in kar tisti hip na terenu tudi potrebujejo. "V enega od centrov so nadebudne gospe kar s kombijem in brez najave pripeljale kupe pohištva, star umivalnik, celo razbito wc školjko. Ker v centru niso imeli kam sprejeti – so preprosto raztovorile in pustile pred centrom. Dragi ljudje, TO se ne počne. Zdaj ni čas za praznjenje kleti, ampak pomoč," so v Humanitarčku opozorili v svoji objavi.

Poudarili so, da je treba razumeti, če kakšne stvari na terenu zdaj v tem hipu niso potrebne. Še več, lahko ustvarijo le dodatne težave in nepotrebno izgubljanje časa.

Opozorili so, da je treba prisluhniti koordinatorjem civilne zaščite na posameznem območju in njihova navodila upoštevati. "Če je nekje nevarno hoditi – se tja ne hodi reševat, če ste prostovoljci," so poudarili.