Kako lahko pravočasno prepoznamo tveganja za svoje zdravje?

Zdravje pogosto začnemo zares ceniti šele takrat, ko se pojavijo težave. Toda številni dejavniki tveganja za kronične bolezni so prisotni že dolgo pred prvimi simptomi. Spremembe krvnega tlaka, krvnega sladkorja, presnove ali delovanja možganov se lahko razvijajo postopoma, zato je njihovo pravočasno prepoznavanje pomemben del skrbi za zdravje. Sodobna medicina ponuja vse več možnosti za spremljanje zdravstvenega stanja, prepoznavanje tveganj in prilagajanje preventivnih ukrepov posamezniku. Ob tem pa ostaja ključno vprašanje: kako znanstvena spoznanja in diagnostične možnosti prenesti v vsakdanje življenje?

Zdrava ženska FOTO: Adobe Stock

Od nevrološkega zdravja do javnega zdravja in sodobne diagnostike

Na panelu Telo in možgani: Kako ostati zdrav čim dlje? – Od preventive do zgodnjega prepoznavanja bodo sodelovali štirje sogovorniki z različnimi strokovnimi pogledi. Pogovor bo povezovala Petra Čertanc Mavsar.

Petra Čertanc Mavsar FOTO: POP TV

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., profesor klinične nevrologije, bo predstavil pomen zdravja možganov, zgodnjega prepoznavanja nevroloških sprememb in ohranjanja kognitivnih sposobnosti skozi življenje. Rade Pribaković Brinovec, dr. med., strokovnjak za javno zdravje z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), bo osvetlil pomen preventive, spremljanja dejavnikov tveganja in širših javnozdravstvenih ukrepov za ohranjanje zdravja prebivalstva. David Sakič iz podjetja BrainTrip bo predstavil pogled na sodobne tehnologije in možnosti uporabe novih pristopov pri spremljanju ter ocenjevanju delovanja možganov. Izr. prof. dr. Bojan Knap, dr. med., specialist interne medicine in strokovnjak na področju prehrane ter športne medicine, bo prispeval klinični pogled na pomen prehrane, telesne aktivnosti, mišične mase in regeneracije za ohranjanje zdravja ter telesne zmogljivosti.

Zakaj je pomembno ukrepati, še preden se pojavijo simptomi?

Pogovor bo namenjen vprašanju, kako lahko prepoznamo zdravstvena tveganja, še preden se razvijejo v resnejše težave. Strokovnjaki bodo spregovorili o pomenu preventivnih pregledov, diagnostičnih metod in spremljanja ključnih kazalnikov zdravja ter o tem, kako razlikovati med običajnimi spremembami, povezanimi s staranjem, in zgodnjimi opozorilnimi znaki bolezni. Posebna pozornost bo namenjena zdravju možganov. Kako lahko prepoznamo prve spremembe v kognitivnem delovanju? Kaj lahko storimo za ohranjanje spomina, miselne zmogljivosti in zdravja živčnega sistema? In kakšno vlogo imajo pri tem sodobne tehnologije? Pomemben del razprave bo tudi povezava med telesnim in presnovnim zdravjem. Kako na naše dolgoročno zdravje vplivajo prehrana, gibanje, mišična masa in telesna zmogljivost? Zakaj je pomembno, da tudi v zrelejših letih ohranjamo mišično moč in kako lahko svoje navade prilagodimo spreminjajočim se potrebam organizma? Strokovnjaki bodo osvetlili tudi pomen individualnega pristopa. Vsak posameznik ima drugačno zdravstveno izhodišče, dejavnike tveganja in življenjske navade, zato univerzalni nasveti niso vedno dovolj. Preventiva je najučinkovitejša, ko temelji na razumevanju posameznikovih potreb in pravočasnem ukrepanju.

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