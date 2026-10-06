Kako lahko privarčujemo pri daljinskem ogrevanju?

Kurilna sezona se je v prestolnici tudi uradno začela. Mnogi pa se sprašujejo, za koliko se bo – ob vse dražjih energentih – podražilo daljinsko ogrevanje, s katerim se samo v Ljubljani ogreva več kot 60.000 gospodinjstev? V večini slovenskih mest so cene daljinskega ogrevanja prilagodili že v začetku koledarskega leta, zato podražitev trenutno ne načrtujejo.