Slovenija
Kako lahko privarčujemo pri daljinskem ogrevanju?
Kurilna sezona se je v prestolnici tudi uradno začela. Mnogi pa se sprašujejo, za koliko se bo – ob vse dražjih energentih – podražilo daljinsko ogrevanje, s katerim se samo v Ljubljani ogreva več kot 60.000 gospodinjstev? V večini slovenskih mest so cene daljinskega ogrevanja prilagodili že v začetku koledarskega leta, zato podražitev trenutno ne načrtujejo.
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