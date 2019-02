Kako lahko sploh dobimo oporečno meso na krožnik?

Ob aferah, kot je zadnja, se vse več ljudi sprašuje, kako se sploh lahko zgodi, da na krožnik dobimo oporečno meso. In to kljub veterinarskim nadzorom, predpisom in certifikatom. Poznavalci opozarjajo na pomanjkljivosti distribucije mesa iz ene države v drugo, tudi zato, ker morajo veterinarji načeloma zaupati kolegom v tujini in njihovim pečatom.

