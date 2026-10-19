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Slovenija

Kako lahko starejši čim dlje ostanejo samostojni v udobju svojega doma?

Jesenice, 19. 10. 2026 19.48 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Barbara Bašić
Pomoč starejšim

V jeseniškem Domu upokojencev so uvedli takoimenovani socialni servis, ki starejšim nudi pomoč pri vsakodnevnih opravilih: od dostave kosila in gospodinjske pomoči do spremstva in osebne nege. Namenjen pa ni samo starejšim, ampak vsem, ki potrebujejo dodatno pomoč.

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dom upokojencev jesenice

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