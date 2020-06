Kako lahko unovčim svoj turistični bon?

Upravičenec bona ne bo prejel v fizični obliki. Unovčil ga bo tako, da bo to povedal receptorju turističnega objekta in sledil njegovim nadaljnjim navodilom. Receptorju bo predložil svojo osebno izkaznico ali potni list in izpolnil kratek obrazec. Obrazci bodo dostopni pri ponudniku nastavitve oz. receptorju ter tudi na spletni strani FURS .

Ponudniki storitev bodo lahko sistem prej testirali

Ponudniki storitev bodo lahko začeli s testiranjem sistema eDavki za unovčitev bonov nekaj dni pred dejansko uveljavitvijo, to je od 15.6.2020 dalje. Takrat bo Furs za ponudnike storitev pripravil spletna izobraževanja in objavil potrebna navodila. Do takrat pa naj ponudniki poskrbijo, da bo na mestu, kjer bo potekala unovčitev bonov, možno dostopati do portala eDavki: https://edavki.durs.si.

V zvezi s postopkom koriščenja bonov so na Fursu pripravili tudi posebno animacijo: