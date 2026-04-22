Slovenija

Kako ločimo mlade vršičke smreke od zelo strupene tise?

Ljubljana, 22. 04. 2026 19.15 pred dvema minutama 2 min branja 1

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Tisa

Ob množični zastrupitvi prvošolčkov s tiso strokovnjaki opozarjajo: ne jejte rastlin, ki jih ne poznate. Kako pa lahko ločimo mlade vršičke smreke in zelo strupene tise, ki je strupena skoraj v celoti. Tudi nekatere druge užitne rastline so zelo podobne strupenim. Kako se lahko izognemo napakam, ki so lahko usodne?

Vršičke tise je enostavno ločiti od vršičkov smreke, pravi Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta v Ljubljani. "Pri tisi so vršički nekako podaljšani in so iglice izraščene v spiralasti obliki, medtem ko je pri smreki nekoliko debelejši vršiček, tudi iglice so nekako bolj skupaj, v nekakšni bunkici."

Prav tako sta drugačni oblika in barva iglic. Tisine so temnejše, pa tudi nežne in plosko razporejene. "Za razliko od smreke, ki ima iglice razporejene okrog in okrog vejice, iglice so bodičaste, bodejo na otip imajo ostro konico," pravi Ravnjakova.

Smrekovi vršički
Smrekovi vršički
FOTO: Shutterstock
Zamenjava je lahko usodna. "Pri tisi konkretno nas skrbijo učinki na srce, lahko so hude motnje ritma, lahko tudi smrtno nevarne," pravi pediatrinja Vlasta Kunaver iz Zdravstvenega doma Kamnik. 

Tisa je v celoti strupena, izjema je rdeč plod, a tudi tu velja previdnost. "V tem lepem rdečem mesu je skrito zelo strupeno zrno oziroma seme tise. Pri otroku ne moremo biti prepričani, da je zaužil samo tisto lepo rdeče," pravi Kunaverjeva.

Tisa
Tisa
FOTO: Shutterstock

Razlikovanje med strupenimi in užitnimi rastlinami sicer pogosto povzroča težave. Marca sta umrla moški in ženska, po tem ko sta v solati pojedla strupen jesenski podlesek, misleč, da gre za čemaž in divji por. 

Kot so nam povedali strokovnjaki, pa ljudje pogosto zamenjajo tudi strupeni nagnoj z užitnimi cvetovi robinije. "Vse, kar ljudje ne poznajo, naj ne trgajo, naj ne uživajo. Še posebej pomembno je to pri otrocih, ki dejansko ne znajo dobro razločevati rastiln," pravi Ravnjakova.

Simptomi zastrupitve so lahko različni, pogosta sta slabost in bruhanje. Če posumimo, da smo zaužili strupeno rastlino, je obisk zdravnika nujen. Pri tem je dobro, da s seboj prinesemo snov, ki smo jo namerno ali nenamerno zaužili. "Zagotovo pa ne na lastno pest ostati doma in upati, da ne bo nič," opozarja pediatrinja. 

Kaj pa je najboljši recept za uspešno nabiranje? "Dobro je da se zelo dobro podučimo o različnih vrstah, mogoče preberemo kakšno knjigo, vzamemo kakšen določevalni ključ, ali pa si na istem mestu ogledamo različne primerke posamezne vrste," svetuje Ravnjakova, ki dodaja, da slike in aplikacije žal niso dovolj zanesljive.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

M_teoretik
22. 04. 2026 19.56
Hvala materi Zemlji ( na dan Zemlje), da ni bilo hujših posledic za otroke. Upam da si tudi učiteljjca opomore id hude nenamerne napake!!
