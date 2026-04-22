Kako ločimo mlade vršičke smreke od zelo strupene tise?

Vršičke tise je enostavno ločiti od vršičkov smreke, pravi Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta v Ljubljani. "Pri tisi so vršički nekako podaljšani in so iglice izraščene v spiralasti obliki, medtem ko je pri smreki nekoliko debelejši vršiček, tudi iglice so nekako bolj skupaj, v nekakšni bunkici." Prav tako sta drugačni oblika in barva iglic. Tisine so temnejše, pa tudi nežne in plosko razporejene. "Za razliko od smreke, ki ima iglice razporejene okrog in okrog vejice, iglice so bodičaste, bodejo na otip imajo ostro konico," pravi Ravnjakova.

Smrekovi vršički FOTO: Shutterstock

Zamenjava je lahko usodna. "Pri tisi konkretno nas skrbijo učinki na srce, lahko so hude motnje ritma, lahko tudi smrtno nevarne," pravi pediatrinja Vlasta Kunaver iz Zdravstvenega doma Kamnik. Tisa je v celoti strupena, izjema je rdeč plod, a tudi tu velja previdnost. "V tem lepem rdečem mesu je skrito zelo strupeno zrno oziroma seme tise. Pri otroku ne moremo biti prepričani, da je zaužil samo tisto lepo rdeče," pravi Kunaverjeva.

Tisa FOTO: Shutterstock