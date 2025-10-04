Kako mi moški razlagajo

Minila so stoletja, preden je ozko omejenemu, s prepletom okoliščin in privilegijev pogojenemu delu ženskega prebivalstva uspelo sesti za omizja, kjer se razmišlja, govori in odloča. Nato so minila nova stoletja, da je del najbolj privilegiranih posameznic lahko o dolgi poti do odločanja skoval koncept mansplaininga (ko moški ženski nekaj razlaga na pokroviteljski, vzvišen ali podcenjujoč način) in s tem povezanimi pričakovanji infrastrukture ženskosti, ki ženski glas zreducirajo na servilnost in ton. Pred vsem tem pa so živele in ustvarjale številne, na primer Mileva Marić.

Mileva in Albert Einstein, Zelda in F. Scott Fitzgerald

Mileva je bila ključna matematičarka, ki je vzpostavila logiko za kasnejše izračune svojega veliko uspešnejšega partnerja Alberta Einsteina. Ohranjena pisma so dokaz pomembnosti njenega obstoja in dela za njegovo kasnejšo genialno utelešenje. Medtem ko se je Einstein boril z bremeni intelekta in slave, je ona skrbela za njuno potomstvo, finance in nosila druga z žensko naravo določena, nevidna in nepomembna bremena.

Mileva Marić in Albert Einstein FOTO: Profimedia icon-expand

Ali pa Zelda Fitzgerald, žena pisatelja mitoloških razsežnosti, ki se je svetu prikupil s posebno analizo ameriških ambicij, sanj in razkošja – z Velikim Gatsbyjem. Kadar je F. Scott Fitzgerald za svoje delo uporabljal zapise in ideje svoje žene, mu je kritiška srenja z bralstvom na čelu navdušeno aplavdirala. Ko pa je želela, da njene zamisli nosijo tudi njeno ime na platnici, se je najprej soočila z nevoščljivostjo lastnega moža. Ta je njena pisanja nenehno rahljal in skušal odstraniti tematike, ki so se mu zdele primerne in zveličavne zgolj za njegov kanon. Nato se je soočila še s kruto ceno ženskega obstoja: muza da, avtorica nikoli. In danes? Uzurpacija prostora, v katerega zdaj nekaj žensk sme vstopiti in v njem podeliti svoje misli, poteka po enaki logiki, a z drugimi sredstvi: moško-razlaganje (mansplaining) ostaja manifestator kulturnega habitata, v katerem moramo vsi "vedeti," da moški o vsem ve več in bolje od vsake ženske.

Krasni novi svet, poln agresivnih žensk

Moško-razlaganje ženske doživljamo na vseh nivojih svojega delovanja. To postane posebej očitno na področju našega dela. Seveda vsaka moška intervencija, namenjena ženski (so)govornici, ni in ne sme biti označena kot takšen primitiven ostanek zastarelih (ne)zavednih želja po moči in prevladi. Vendar bi bilo nujno, da vsako moško izjavljanje, ki temelji na pokroviteljstvu in je oprto na apriorno pripisovanje ženske manjvrednosti (ne glede na njene izkušnje, kompetence ali osnovne pravice samoizražanja in samoaktualiziranja), pojmujemo kot simbolno nasilje. Simbolno nasilje moškega razlaganja je trdno normalizirana hierarhija razmerij moči, ki v praksi deluje skozi samoumevna pravila in ob uporabi samoumevnega govora. Ta najprej nastopi tako, da govorki vzame vso kredibilnost s tem, ko ugotovi, da je njeno izvajanje nujno povzeti, dodatno razložiti – skratka, tisto nekaj, kar ženska pove, je zgolj na ravni osnutka, ki mu šele moški glas doda ton resnice. Po tako opravljeni vaji iz nižanja kredibilnosti je čas, da dodajo še napotke glede forme. Ženske za različnimi mizami, kot vemo, govorimo le kratek čas. To naj nam velja kot odpustek, če nas včasih zanese in pomislimo, da smo lahko v pogovorih udeležene povsem enakovredno; da tako postavljamo stališča, za njimi stojimo, jih argumentiramo ali da včasih – lepše je sicer, če ne – vzpostavimo celo osebne meje.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus političnega think tanka Inštitut za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Takrat nas moški podučijo še malo o tonu in o splošni diagnostiki našega govora. Na tej točki smo že ujete v dvojno zanko: če nastopimo preveč enakovredno, če se nam zdi, da smo sposobne in da znamo, da o nečem nekaj vemo, smo agresivne. Preveč si želimo vzbujati pozornost. Nekaj je narobe z nami. Če smo preveč pasivne, če se celo samocenzuriramo in nastopamo (delno do pretežno) zadržano, pa si moški zgolj potrdijo svojo tezo o povsem nekompetentnih ženskah, ki kar silijo in vztrajajo tam, kjer nimajo kaj iskati.

Konflikt in ženska