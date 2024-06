Kako mlade popeljati do uspeha?

Kako upravljati s svojimi financami, kako odpreti podjetje in kako deluje psihologija človeka - netipična šolska znanja, ki jih na poletni šoli Pot do uspeha spoznavajo mladi.

"Dobimo veliko znanja o podjetništvu, tudi kako se mrežit, dobimo socialna znanja, znanja komunikacij, kako predstavit nekaj svojega ... ta poletna šola me je spodbudila, da začnem nekaj svojega, odprem svoj d.o.o, svoj s.p., tako da sem dobil navdih od tega," pravita Andrej in Anja, lanska udeleženca poletne šole.

Andrej zaključuje drugi letnik srednje šole in po lanski poletni šoli že razmišlja, da bi v centru Ljubljane odprl svoj lokal.

"Kar nekaj udeležencev se je po poletni šoli začelo ukvarjati z različnimi tematikami, ali so poslovne ali so se začeli vključevati v različna društva, začutili so to, kako lepo je biti v življenju aktiven in koliko ti to prinese osebnega veselja, sreče in na koncu tudi uspeha," razlaga vodja projekta Aljoša Kiler.