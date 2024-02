Kako mladi dojemajo dogodke povezane z nasiljem?

Kako dogodke, povezane z nasiljem, ki so žal vse bolj prisotni tudi v slovenskem prostoru, dojemajo mladi? Kje menijo, da tičijo njihovi vzroki in kako lahko skupaj najdemo rešitve, ki bodo delovale? Kot so našemu novinarju med pogovorom povedali štirje ljubljanski gimnazijci, moramo takšne in podobne incidente razumeti predvsem v kontekstu družbene izolacije in iskanja pozornosti. Dejstvo namreč je, da se nekateri mladi ne samo počutijo zapostavljene, ampak to dejansko tudi so. In kako jim lahko pomagamo?