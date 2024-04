Kako mobilna umetna inteligenca spreminja naše delovno okolje?

Podjetje Samsung, ki je več kot desetletje namenilo raziskovanju in vključevanju umetne inteligence, sedaj ponuja naprave, opremljene z naprednimi funkcijami, ki jih poganja mobilna umetna inteligenca. Te inovacije temeljito preoblikujejo način našega dela, saj omogočajo, da so delovne naloge lažje in bolj intuitivne, kar odpira nove dimenzije produktivnosti in ustvarjalnosti.

V sodobnem svetu, kjer so hitrost, učinkovitost in prilagodljivost ključnega pomena, mobilna umetna inteligenca ni več le modna muha, ampak ključno orodje, ki preoblikuje naše delovno okolje. Kot tih a mogočen sopotnik v naših žepih, ta tehnologija nežno prepleta vsakdan z inovacijami, ki jih prinaša, spreminjajoč način, kako opravljamo svoje delo, produktivnost in večopravilnost, ki so jo vsi želimo!

V hitrem tempu sodobnih delovnih okolij je hitro in učinkovito beleženje misli ter idej ključnega pomena. Pomoč za zapiske (Note Assist), napredna funkcija Galaxy AI* , ki jo po novem, zaradi posodobitve One UI 6.1, najdemo tudi na na drugih modelih ne le Galaxy S24 seriji, ampak vključno z Galaxy S23 serijo, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 in Galaxy Tab S9, uporabnikom omogoča, da svoje misli zabeležijo hitreje in učinkoviteje kot kdaj koli prej. Ne glede na to, ali gre za sestanek, nenadne domislice ali zapletene projektne načrte, Pomoč za zapiske poskrbi, da nobena ideja ne uide. S svojo sposobnostjo, da razume kontekst in omogoča hitro shranjevanje ter deljenje zabeleženih podatkov, je postala nepogrešljiv del delovnega procesa mnogih profesij.

Pomoč za prepis: Od govora do besedila brez napora

V okolju, kjer je komunikacija ključna in čas vedno bolj dragocen, funkcija Pomoč za prepis (Transcript Assist) spreminja način dela. Sposobnost pretvorbe govora v besedilo v realnem času omogoča, da se sestanki, predavanja in vsakodnevni pogovori hitro in natančno dokumentirajo. Funkcija ni le orodje za beleženje, ampak tudi orodje za izboljšanje organiziranosti in produktivnosti. Zmanjšuje potrebo po ročnem zapisovanju in omogoča uporabnikom, da se osredotočijo na bistvo razprave, hkrati pa zagotavlja, da so vse informacije natančno shranjene in dostopne.

Preseganje jezikovnih omejitev

Poleg tega, da olajša komunikacijo, serija Galaxy S24 s funkcijo Pomoč za pisanje (Chat Assist) presega tradicionalne omejitve jezikov. Umetna inteligenca omogoča razumevanje in prevajanje med več jeziki v realnem času, kar odpira nove možnosti za medkulturno komunikacijo in povezovanje ljudi po vsem svetu. Ne glede na to, ali gre za poslovno komunikacijo ali osebne interakcije, ta funkcija zmanjšuje jezikovne prepreke in spodbuja boljše razumevanje med ljudmi.