Kako morate negovati svojo tetovažo v jesenskih mesecih?

Tetoviranje je postopek, ki zahteva svojevrstne priprave. In ne, ne gre samo za premišljeno izbiro oblike in sporočila, ki bo trajno zaznamovalo vaše telo, temveč tudi za optimalno nego.

Mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Tetovirana koža je namreč izredno občutljiva, saj gre praktično za odprto rano, ki jo je potrebno pravilno zaščititi in negovati. Za vas smo izbrskali najboljše načine, kako ohraniti žive barve in jasne linije vaše tetovaže. Varna in učinkovita nega

Takoj po tetoviranju so tetovirani predeli kože suhi in srbeči, občutek pa je podoben sončnim opeklinam. To je povsem normalna in pričakovana faza zdravljenja in celjenja ranjene povrhnjice. A vseeno ne gre podcenjevati možnosti infekcij in drugih komplikacij, ki se lahko pojavijo ob občutljivem celjenju, zato moramo poskrbeti za varno in učinkovito nego. Poleg težav, ki se lahko pojavijo zaradi vnetja, lahko nepravilno celjenje pusti posledice tudi na videzu tetovaže: barve zbledijo, linije se zabrišejo in ostane nam neestetski zmazek.

Vlažite tetovirano kožo Ključ za ohranjanje mehke in voljne tetovirane kože je redno vlaženje. Za to lahko poskrbite z mazilom Lux-Factor Tattoo Nano Shock, ki bo vašo tetovažo optimalno navlažilo in preprečilo izsušitev kože. Tetovirana koža je namreč bolj nagnjena k prehitremu staranju in gubanju, zato je njena ustrezna hidracija še toliko bolj pomembna. Voda, voda in še enkrat voda Skupaj z vsemi splošnimi koristmi za zdravje voda ohranja kožo čisto in jo vlaži od znotraj navzven. V kombinaciji z uporabo vašega novega najljubšega izdelka Tattoo Nano Shock bodo vaše tetovaže bolj obstojnih barv in sijočega videza. Poleg tega v mazilu opravlja še eno pomembno nalogo: deluje antibakterijsko in pomaga pri regeneraciji ranjenih celic. Jejte živila, ki se bojujejo proti UV žarki

Nekatera živila, kot so paprika, paradižnik in korenje, vsebujejo vitamine in organske spojine, ki pomagajo obnoviti poškodovano kožo in jo ohraniti bolj zdravo. Prav tako lahko voda ali pa lubenica pomagata ohranjati kožo ustrezno hidrirano. Mandljevo olje, vazelin in karitejevo ter kakavovo maslo … Vse te kakovostne sestavine se prav tako skrivajo v mazilu Tattoo Nano Shock. Vazelin s svojim blagodejnim delovanjem pomaga koži pri obnovi povrhnjice po poškodbah, odpravlja vneto stanje kože in na splošno zdravi kožo. Mandljevo olje ima visoko vsebnost vitaminov, ki ščitijo in hranijo kožne celice, blažijo vnetje, rdečico in srbečico ter pripomorejo k hitrejšemu obnavljanju ter celjenju kožnih ran. Kakavovo maslo pa kožo mehča, blaži vnetja in razdraženost, varuje pred prostimi radikali in posledicami prekomernega izpostavljanja soncu.

