Kako na Ajdovskem rešujejo stanovanjsko problematiko?

Ajdovski župan Tadej Beočanin je sprva mladim obljubljal 50 hiš za odkup po 50 tisoč evrov. Sledila je izguba zasebnega partnerja, cene gradnje pa so skočile v nebo. Občina oziroma sedaj stanovanjski sklad ima vendarle v rokah gradbeno dovoljenje za stanovanjske hiše, velike po 79 kvadratnih metrov, v Dobravljah, vendar bo teh le nekaj.

"S tem projektom smo se prijavili tudi na razpis ministrstva za solidarno prihodnost za pridobitev sofinancerskih sredstev in ta odgovor pričakujemo v začetku maja. Takrat bo tudi znano, kako bomo nadaljevali z realizacijo aktivnosti pri gradnji," pojasnjuje direktorica Javnega stanovanjskega sklada občine Ajdovščina Alenka Čadež Kobol. Za 200 tisočakov na enoto bodo uredili tudi okolico, hiše pa bodo nato oddali v neprofitni najem mladim družinam, saj so tako lažje zagotovili sofinanciranje projekta.

Ajdovska občina je ena redkih na Severnem Primorskem z rastjo števila prebivalcev, presegli so mejo 20.000. Z rastjo primanjkuje tudi stanovanj. Na Ajdovskem so se zato kot eni prvih v Sloveniji odločili še za poziv lastnikom praznih stanovanj in večjih hiš v javni najem. Prednost bodo imele hiše ali stanovanja, ki ne bodo potrebovala večjih posegov. Najemnina bo tržna, določena s cenilcem. "Družine so se odselile, ostala sta morda samo dva, ki trenutno živita v več kot 200 kvadratnih metrov velikih stanovanjskih objektih, in prav tovrstne nepremičnine so nam zanimive," pravi Čadež Kobol. Nekaj ponudb že imajo, za cilj so si zadali vsaj tri enote letos in štiri prihodnje leto, prvo, ki jo je občina odkupila in uredila lani, pa so že oddali.