Kako na božičnih sejmih prepoznati pravi 'kuhanček'?

Na zadnje dni starega leta je najbolj živahno v mestih. Polne pa so tudi stojnice s praznično pijačo in jedačo. Kuhano vino je tudi letos – že po tradiciji – prva izbira obiskovalcev ljubljanskih stojnic. Glede hrane pa: nepogrešljiv del decembrskega vzdušja postaja vse bolj priljubljeni šmorn, prodajalci mu pravijo kar ikona decembrskih stojnic. Kako ga pravilno pripraviti? In kako kuhano vino?