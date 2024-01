Kako na enostaven način do lepše in sijoče kože?

Novo leto je novo poglavje, ki prinaša nove priložnosti za uspehe. Letos ne pozabite nase in si obljubite, da boste poskrbeli zase, za svoje dobro počutje in izgled, ki vam ga bodo vsi zavidali.

OGLAS

V NOVEM LETU POZABITE NA PUDER IN KOREKTOR Dobro počutje se začne pri zdravi in sijoči koži. Preverite, katero dermatološko preverjeno kremo proti gubicam priporočajo tudi strokovnjaki. Ste si tudi vi zmeraj želeli uporabljati le en izdelek za nego kože, s tem pa prihraniti čas in denar? Uporaba kreme Lux-Factor 4D Hyaluron bo nadomestila uporabo pudra, korektorja, nočne in dnevne kreme ter tudi podlage za make-up. Krema je primerna za nočno in dnevno uporabo, s svojim učinkom bo kožo zgladila in pomladila tako, da boste pozabili na puder in korektor. Izkazala se bo tudi kot podlaga za make-up, saj ima lahko teksturo, ne pušča mastnih sledi in se hitro vpije.

icon-expand

NAJUGODNEJŠA CENA SAMO ZA BRALKE TEGA ČLANKA V tem mesecu vam želimo ponuditi najugodnejšo ceno na nakup kreme 4D Hyaluron, zato smo se odločili, da samo za nekaj dni aktiviramo kodo za 15 % popust. Na spletni strani www.luxfactor.com ob zaključku nakupa vpišite kodo za popust: PT15 in si privoščite izjemno kvalitetno kremo, ki bo zagotovo že ob prvem nanosu postala vaša najljubša. Kremo lahko tudi naročite preko telefonske številke: 01 777 41 07, kjer vam bo prijazna svetovalka tudi odgovorila na vsa vaša vprašanja in vam pomagala pri naročilu.

icon-expand

OSUPLJIVI REZULTATI ŽE PO 2 TEDNIH UPORABE Procesa staranja ne moremo preprečiti, lahko pa ga upočasnimo. V letu 2024 se odločite za uporabo kreme Lux-Factor 4D Hyaluron, ki vas bo navdušila že po 2 tednih uporabe. Zagotovite si do 80 % mlajši videz , napeto in sijočo kožo. Krema Lux-Factor 4D Hyaluron vam nudi zaščito in nego v enem. Kožo ščiti pred zunanjimi vplivi, prodira v kožne celice in izboljšuje strukturo kože.

icon-expand