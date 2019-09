Kako na najvarnejši način do novogradnje

Stanovanje v stolpnici Peca: varna naložba

Najbrž ste med brskanjem po straneh z nepremičninami že opazili, da se na odlični lokaciji v ljubljanski Šiški ob Litostrojski cesti gradita dve stanovanjski stolpnici imenovani Peca, ki bosta Ljubljani ponudili kar 100 novih, kakovostnih in cenovno dostopnih stanovanj. Stanovanja so zasnovana moderno in bodo zadostila vsem vašim potrebam. Ena izmed stvari, ki Projekt Peca omogoča bodočim stanovalcem in investitorjem, je izbira med petimi različnimi tipi stanovanj: enosobnimi, dvosobnimi, trisobnimi in štirisobnimi ter dvema atraktivnima penthouse stanovanjema na vrhu. Površine stanovanj se gibljejo med 36 m2 in 97 m2, v pritličju so predvideni poslovni prostori skupne kvadrature 230 m2, ki jih bo kupec lahko dokončal po svojih željah in potrebah. Na zahodni strani bo urejenih več tisoč m2 zelenih površin z modernim otroškim igriščem in parkom za počitek. Prednost nakupa stanovanja v eni izmed stolpnic Peca pa je tudi v edinstvenem načinu financiranja, ki ga nudijo v sodelovanju z Gorenjsko banko.