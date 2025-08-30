Kako na naše zdravje vpliva obutev?

Ste poletne čevlje že pospravili? Pred nami je dolga sezona zaprte obutve in marsikoga ta nakup še čaka. Na izbiro so seveda najrazličnejši modeli in materiali. In če je včasih veljalo, da morajo biti čevlji nekoliko trši, da je stopalo bolj stabilno, pa denimo ortopedske obutve danes ne priporočajo več tako masovno. Trend se obrača, v ponudbi je namreč vedno več bosonoge obutve ali tako imenovanih "barefootk" , ki ne ovirajo naravnega gibanja stopala. Kakšno obutev torej izbrati? Govorili smo s profesorico športne vzgoje in ortopedom.

Stopalo ni samo del telesa, ki ga stlačimo v preozke in trde čevlje, razlaga profesorica športne vzgoje Alenka Ružič Jovović. V stopalih je namreč kar četrtina vseh kosti v telesu. "V enem stopalu je 26 koščic, z namenom. Stopalo ni samo ravnotežni organ, je v bistvu del telesa, od katerega je odvisno, kako se tudi ostali deli telesa postavijo med samim gibanjem," pojasnjuje Ružič Jovovićeva.

Na Kitajskem so bila majhna stopala pri ženskah v preteklosti statusni simbol, zato so jih zavijali že majhnim deklicam, da ta niso bila daljša več kot 10 centimetrov. Izjemno boleča tradicija je povzročila številne deformacije, marsikdo pa še danes nosi premajhne čevlje, kot nekoč tudi sogovornica. "Ženske moramo biti drobne in imeti majhne noge. Ko sem sama prešla na bosonogo obutev, je moje stopalo dejansko zadihalo," pripoveduje profesorica. Dodaja, da to ne pomeni, da ji je noga zrasla za dve številki, se je pa stopalo razširilo in mišice so se ojačale.

Za stopala bi bilo pravzaprav najbolje, če bi bili ves čas bosi, pravi tudi Borut Kovačić, specialist ortopedske kirurgije v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Ocenjuje sicer, da so stopala otrok v Sloveniji na splošno zdrava. "Pogosto v ambulanto pridejo zaskrbljeni starši, babice, ki se sprašujejo, če imajo otroci ploska stopala. Razložimo jim, da je plosko stopalo normalno, celo pričakovano pri otrocih, ki se jim stopala še razvijajo," pove.

Kovačić je prepričan, da je prihodnost naših stopal zapisana v genetiki. Ružič Jovovićeva pa, da lahko deformacije, ki smo jim sicer gensko bolj naklonjeni – kot je denimo 'hallux valgus', preprečimo z izbiro obutve. "To je položaj, ko palec gre proti ostalim prstom, in se na metatarzalno falagelnem sklepu naredi bula," pravi ter dodaja, da deformacija ne nastopi sama po sebi, temveč prst v takšen položaj nekaj potiska. Specialist ortopedske kirurgije medtem pove, da na nastanek 'halluxa valgusa' ali kakšnih drugih deformacij, obutev nima posebnega vpliva. "V največji meri je to odvisno od genetike – kaj je 'zapisano' v tem stopalu in druge pridružene nevrološke, mišične bolezni," dodaja Kovačić.

Starše pa poziva, naj otrokom izberejo čevlje, ki so mehki, udobni in prostorni, kar je lahko tudi bosonoga obutev. "Imamo različna stopala. Če vam ustrezajo bosonogi čevlji, jih lahko imate, če vam ne oziroma vam povzročajo kakšne težave, pa potem ne."

Profesorica športne vzgoje medtem meni, da ima "splošna populacija zelo malo informacij". "Večinoma mislijo, da gre pri bosonogi obutvi za nek modni trend, večina, ko gleda take čevje, reče: Joj, kako so grdi," ponazarja. A pravzaprav so ti čevlji narejeni po obliki stopala in takšna oblika je naravna, pravi.

Če se vsaj del modne industrije počasi premika proti bolj udobnim in naravnim izbiram, pa v svetu vrhunskega športa – denimo v plezanju, nogometu in baletu – obutev, ki prispeva k boljšim rezultatom, še naprejostaja tudi bolečina.